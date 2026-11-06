Padre de Meghan Markle es aprehendido acusado de delitos de pornografía infantil

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del Príncipe Enrique, fue arrestado por agentes del FBI en Florida, Estados Unidos, por su presunta posesión de material de abuso sexual infantil, como parte de una investigación internacional.

Thomas Markle Sr. fue detenido en la residencia para adultos mayores Maravida Senior Living, ubicada en Lakeland, luego de que investigadores encontraran fotografías, videos y otros materiales presuntamente ilícitos en propiedades relacionadas con él en ambos países.

El arresto se produjo después de que las autoridades realizaran un cateo en una bodega de Rosarito, Baja California, donde Thomas Markle Sr habría almacenado pertenencias desde 2017 y que permanecía prácticamente abandonada desde su mudanza a Filipinas a principios de 2025.

Durante el operativo, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado aseguraron computadoras, discos duros, memorias USB, cintas VHS, fotografías y revistas, algunos de los cuales presuntamente contenían imágenes de explotación sexual infantil.

La intervención fue autorizada por una jueza de Baja California, luego de que las autoridades solicitaran una orden para buscar pruebas relacionadas con delitos de abuso sexual infantil y posible trata de personas agravada, aunque hasta ahora se desconoce el contenido de todos los dispositivos electrónicos confiscados.

Echada a andar la investigación

La investigación en México comenzó después de que el Daily Mail notificara al FBI sobre el material localizado en el almacén, lo que derivó en la colaboración de autoridades de ambos países para revisar los objetos y determinar su posible relación con actividades delictivas.

En paralelo, la Policía de Filipinas mantiene abierta otra investigación luego de que Thomas Markle Jr., hijo del detenido, denunciara haber encontrado cientos de imágenes de contenido sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú.

Según el medio británico, investigadores filipinos confirmaron el hallazgo de archivos con contenido explícito que involucraría a menores de edad, mientras que Markle Jr. también proporcionó información al FBI sobre otros depósitos ubicados en Los Ángeles que podrían resultar relevantes para el caso.

Thomas Markle Sr. ha negado las acusaciones y cualquier vínculo con el material encontrado, al sostener que las denuncias realizadas por su hijo son falsas y rechazar incluso que tuviera una unidad de almacenamiento en Rosarito.

El ex director de iluminación de Hollywood regresó a Estados Unidos durante la primavera, después de vivir varios años entre México y Filipinas, país donde sufrió la amputación de una pierna y comenzó a utilizar una silla de ruedas.

Por su parte, Meghan Markle, quien permanece distanciada de su padre desde antes de su boda con el Príncipe Harry en 2018, expresó anteriormente su consternación por las acusaciones y manifestó su solidaridad con los menores que pudieran haber resultado afectados.

Hasta el momento, la Duquesa de Sussex no ha emitido declaraciones sobre el arresto de su padre ni sobre las investigaciones en territorio mexicano, mientras las autoridades de los tres países continúan reuniendo pruebas para esclarecer el caso.

🚨 Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, según informó Fox News.



El arresto ocurre mientras enfrenta una investigación en Filipinas por el hallazgo de material de abuso sexual infantil en su vivienda… — Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2026

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