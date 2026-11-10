¿Cuál es el nombre real de La Cukis y dónde nació?

La Cukis ha destacado recientemente por sus momentos virales y sus expresiones divertidas y exageradas, que la convierten en el centro de ocasión de las redes sociales durante su participación en La Mansión VIP 2.

Actualmente, con 18 años de edad, se ha consolidado como una popular personalidad del entretenimiento digital con millones de seguidores. Su relevancia mediática aumentó notablemente tras ingresar como participante en la segunda temporada del reality show de convivencia.

La Cukis reaccionando a los 3 pesos de comida que les dieron por perder la prueba JAJAJ



#LaMansionVIP #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/H8RTzkmUMA — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 10, 2026

¿Cuál es el nombre real de La Cukis y dónde nació?

La creadora de contenido conocida como La Cukis es originaria de Agua Prieta, Sonora, aunque pasó gran parte de su infancia y se crió en la ciudad de Hermosillo, lugar donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de las plataformas digitales.

Respecto a su nombre real, la joven ha mantenido este dato completamente bajo reserva fuera del ojo público. Hasta la fecha no ha revelado públicamente su nombre de pila ni sus apellidos, prefiriendo utilizar únicamente su seudónimo artístico para proteger ciertos aspectos de su identidad y vida personal.

La Cukis comenzó a incursionar en internet cuando todavía era menor de edad realizando bailes, retos y siguiendo tendencias de TikTok. No obstante, su gran salto a la fama se consolidó hacia finales de 2025 al participar en el reality digital La Pijamada Viral, organizado por el creador de contenido Aldo Tamez de Nigris, lo que impulsó considerablemente su audiencia.

¿Quién es La Cukis de La Pijamada Viral? ı Foto: Especial

A lo largo de su ascendente trayectoria digital, La Cukis también ha enfrentado diversas controversias y constantes especulaciones sobre su imagen. En particular, en redes sociales han circulado dudas repetitivas acerca de su identidad y su tono de voz, llevando a algunos usuarios a rumorar que se trata de una chica trans.

La propia creadora de contenido abordó el tema en entrevista para aclarar que dichas teorías son falsas, aunque sus seguidores no le creen por completo y la alientan a sincerase con ellos, al asegurar que no sería juzgada.

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