Habrá redoblaje de Wildwood para México tras polémica con Javier Ibarreche y Maca García

Después de fuertes críticas en redes sociales por la participación de Javier Ibarreche y Maca García en el doblaje al español de Wildwood, se tomó la decisión de realizar un redoblaje que se estrenará en cines.

Wildwood tendrá nuevo doblaje latino

A través de un comunicado, Imagem Films Mx se pronunció sobre las críticas y anunciaron una nueva versión de dobaje en México, que llegará a los cines el próximo jueves 12 de noviembre.

Pero qué desastre son las voces principales del doblaje latino de Wildwood.



Los startslents y los influencers están acabando con la reputación del que solía ser uno de los mejores doblajes del mundo. pic.twitter.com/JjLejFmspg — 👻𖤐El Zombie II𖤐🧟‍♂️ (@DimeFred2) November 6, 2026

La nueva propuesta se suma a la versión en inglés con subtítulos, ampliando las opciones para que el público mexicano pueda disfrutar de la cinta y acercarse al universo de Wildwood de distintas maneras.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, anunció la empresa.

Agregaron: “Esta iniciativa nace de nuestra pasión por el cine y de nuestro compromiso de seguir generando experiencias que conecten con nuestro público”.

También defendieron la primera versión del doblaje, al asegurar que “se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica”.

Creemos en el poder del cine para conectar, emocionar y abrir nuevas conversaciones.



Con ese espíritu, anunciamos una nueva versión de doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, que estará disponible en cines de México a partir del 12 de noviembre.



Agradecemos y reconocemos el… pic.twitter.com/Bs5Xk8xtUC — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 10, 2026

“La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, aclararon. “Seguiremos apostando por el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine”.

“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, finalizaron.

Las críticas sobre el doblaje de Wildwood recayeron principalmente en Javier Ibarreche, quien interpretaba al personaje de Brendan, el rey de los bandidos; y a Macarena García, quien protagonizó la película.

Por su parte, Emilio Treviño, quien interpreta al personaje de Curtis, acalró que su actuación permanecerá en la película, mientras que el resto de los startalents no se han pronunciado.

Para todos los que me han preguntado:



Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de “Wildwood”.



Nos vemos en todos los Cines 🎬



Atte: Emilio Treviño — Emilio Treviño (@EmilioTrevino_) November 10, 2026

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