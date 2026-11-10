Habrá redoblaje de Wildwood para México tras polémica con Javier Ibarreche y Maca García

Después de fuertes críticas en redes sociales por la participación de Javier Ibarreche y Maca García en el doblaje al español de Wildwood, se tomó la decisión de realizar un redoblaje que se estrenará en cines.
Wildwood tendrá nuevo doblaje latino
A través de un comunicado, Imagem Films Mx se pronunció sobre las críticas y anunciaron una nueva versión de dobaje en México, que llegará a los cines el próximo jueves 12 de noviembre.
La nueva propuesta se suma a la versión en inglés con subtítulos, ampliando las opciones para que el público mexicano pueda disfrutar de la cinta y acercarse al universo de Wildwood de distintas maneras.
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“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, anunció la empresa.
Agregaron: “Esta iniciativa nace de nuestra pasión por el cine y de nuestro compromiso de seguir generando experiencias que conecten con nuestro público”.
También defendieron la primera versión del doblaje, al asegurar que “se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica”.
“La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, aclararon. “Seguiremos apostando por el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine”.
“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, finalizaron.
Las críticas sobre el doblaje de Wildwood recayeron principalmente en Javier Ibarreche, quien interpretaba al personaje de Brendan, el rey de los bandidos; y a Macarena García, quien protagonizó la película.
Por su parte, Emilio Treviño, quien interpreta al personaje de Curtis, acalró que su actuación permanecerá en la película, mientras que el resto de los startalents no se han pronunciado.
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