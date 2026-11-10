¿Paola Suárez es papá? Así ‘confesó’ que embarazó a una mujer en una borrachera | VIDEO

¿Paola Suárez es papá? Así ‘confesó’ que embarazó a una mujer en una borrachera

Sin duda, La Mansión VIP 2 llegó para dar de qué hablar, pues ahora Paola Suárez llamó la atención al contarle a Rod Contreras que tendría dos hijos nacidos de una borrachera con una mujer en años recientes.

Antes que nada, cabe aclarar que todo se trató de una broma por parte de la amiga de Wendy Guevar y que sí consiguió sorprender por un breve momento a su compañero en el reality show, aunque al final, ella misma terminó por confesar la verdad.

Paola Suárez asegura que es papá

Fue durante una conversación en La Mansión VIP que Paola Suárez decidió jugarle una broma a Rod Contreras, al asegurar que tenía hijos. Todo comenzó cuando dijo “mejor ahorita me hago cargo de mis hijos”.

Aunque la influencer se estaba retractando en ese momento al decir “ay ora”, Rod se sorprendió y le preguntó cuántos hijos tiene, por lo que ella decidió seguir con la broma y le comenzó a contar sobre ellos.

“Tengo dos hijos. Uno se llama Beto y la otra se llama Karla”, contó, “uno tiene dos y la última tiene un año”, agregó. Cuando le preguntaron quién era el papá, respondió que ella, mientras que su madre sería una mujer de León que no forma parte del ojo público.

En exclusiva: Paola Suárez le revela a Ro que tiene dos hijos pequeños y los tiene que mantener, por eso trabaja tanto 🙂‍↕️#LamansionVIP2 pic.twitter.com/7REoFXFEZt — patts (@pattsgm) November 10, 2026

Después, aseguró que embarazó a la mujer en una fiesta. “Estábamos jugando en una borrachera y pues yo me hice una pimpona (se masturbó) y pues me vine y ella los agarró y se los metió”, contó.

Fue entonces que Rod se dio cuenta de que era mentira y le dijo “ay, vete a la ver**, ¡qué mentirosa eres!“, lo que provocó la risa de Paola por la broma que le hizo.

Algunas de las reacciones por la falsa confesión de Paola Suárez sobre su paternidad fueron las siguientes:

“La agilidad mental que tiene para mentir JAJAAJA”.

“Y el Rod ya bien creído hasta que escucha lo último JAJAJA”.

“Heterosexual Suárez”.

“Qué risa Rod todo iluso creyéndole”.

“Pensión alimenticia Suárez”.

“Jajaja lo contaba bien seria”.

“Le preguntaba por el papá jajaja”.

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