Doña Alegría es una de las personalidades más polémicas de La Mansión VIP 2, quien ha destacado por sus comentarios sin filtros que se han hecho virales y han llegado a generar polémica en las redes sociales.

¿Qué dijo Doña Alegría de Deiby Ruiz?

Ya antes, la mujer llamada Leticia Guajardo había señalado a las jóvenes que utilizaban OnlyFans e incluso había hecho insinuaciones sobre la identidad de género de La Cukis, pero ahora protagonizó una fuerte polémica con Deiby Ruiz.

doña alegria diciéndole primero negro a deiby luego le dicen que no diga así y luego dice el blacky, JAJAJAJAJA neta esta señora dice cada cosa #LaMansionVip #LamansionVIP2 pic.twitter.com/dyBqEpkqMk — jhoa ❀ (@ocyyeaniccx) November 17, 2026

Fue en la cocina mientras platicaba con varios participantes que Doña Alegría les contó sobre una conversación que tuvo con Deiby Ruiz, donde él comenzó a decirle que le gustaban las mujeres mayores como ella y que le preguntó si le podía decir mi amor.

“Ándale, ponte a decirme mi amor y viene Poncho y vienen todos y te ponen una a punta de riatazos”, señaló ella y cuando le preguntaron de quién hablaba, ella respondió que “el negro”.

Alguien entonces la detuvo y le indicó que no llamara así a Deiby, al considerar que era ofensivo, por lo que ella soltó una carcajada y dijo “sí es cierto, perdón, el blacky” y volvió a reír.

HotSpanish castiga a Doña Alegría

Después de que el primer clip se hiciera viral, en la reunión de este martes, HotSpanish confrontó a Doña Alegría y le advirtió que habría una sanción en su contra que el público iba a aceptar o no.

Hot Spanish sancionando a Doña Alegría por su r4cismo hacia Deiby. BRAVO HOT SPANISH ASÍ SE HACE👏🏻 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/tetVw9CGzm — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 18, 2026

“No podemos permitir porque es respeto a la raza, en la llegada de Deiby”, dijo, “la gente y nosotros como producción no podemos dejar pasar porque queremos que sea un contenido sano, divertido”, explicó.

En ese sentido, aseguró que “las redes se alborotaron” y anunció que el público decidiría si entraba a la tabla de riesgo. “No lo hice a propósito”, declaró ella al asegurar que nunca tuvo la intención de ofender.

“Por una palabra que para mí no es nada negativo para ustedes no se porque tanto escándalo, para mí no es nada porque en la casa así nos hablamos”, cuestionó ella en otro momento.

doña alegria -por una palabra que para mí no es nada negativo para ustedes no se porque tanto escándalo, para mí no es nada porque en la casa así nos hablamos#LaMansionVip #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/D8UgeMGjAC — Haydee ⋆｡‧˚❆☃️❆˚‧｡⋆ (@h4yd33s) November 18, 2026

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