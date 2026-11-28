A pocas horas del espectáculo de KATSEYE programado en el Palacio de los Deportes este sábado, OCESA informó que el concierto no podrá realizarse debido a problemas de salud de una de las integrantes de la agrupación.

Para mala suerte de las fans de la banda, a través de un comunicado publicado en redes sociales y canales oficiales, la promotora explicó que la decisión se tomó por causas de fuerza mayor y pidió a las y los asistentes no trasladarse al recinto.

KATSEYE cancela concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX

OCESA señaló a través de un comunicado que el concierto de KATSEYE en la capital del país queda pospuesto debido a la condición médica de una de las integrantes del grupo.

“Lamentamos informarles que, por causa de fuerza mayor, el concierto de KATSEYE programado para esta noche en el Palacio de los Deportes ha sido pospuesto debido a problemas de salud de una de las integrantes”, indicó la empresa.

Asimismo, la promotora solicitó al público no acudir al recinto, ya que “las puertas no abrirán y el concierto no se llevará a cabo esta noche”. También ofreció una disculpa a las y los seguidores de la banda por los inconvenientes ocasionados por la situación.

La empresa reiteró que la prioridad es el bienestar de la artista afectada y agradeció la comprensión de los asistentes ante el cambio de planes de último momento.

¿Se cancela el concierto de KATSEYE o se reprograma?

Según la información compartida por OCESA, el concierto de KATSEYE en México no ha sido cancelado definitivamente, sino reprogramado.

De acuerdo con la promotora, los boletos adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos cuando se anuncie el nuevo día del concierto. La nueva fecha será dada a conocer próximamente.

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