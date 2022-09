¿Adam Levine le fue infiel a su esposa? El cantante rompe el silencio: "Crucé la línea"

El cantante de Maroon 5, Adam Levine, está en medio de la polémica, luego de que una influencer y modelo de OnlyFans exhibiera que el artista le fue infiel a su esposa con ella.

La creadora de contenido de OnlyFans Sumner Stroh aseguró que tuvo un romance con Adam Levine durante un año.

La joven señaló que un amigo de ella la chantajeó con vender la historia a un periódico, por lo que ella decidió romper el silencio primero y hablar del amorío que tuvo con el cantante de Maroon 5.

"Envié algunas capturas de pantalla imprudentemente a algunos amigos en los que creía confiar y uno de ellos intentó vender a un tabloide, así que aquí estoy", contó la influencer.

Los mensajes que la modelo filtró son unos en los que supuestamente Adam Levine le escribe a la joven: "Es realmente irreal lo jodidamente sensual que eres. Como, me sorprende… Eres 50 veces más sensual en persona”.

En otro de los mensajes Adame Levine le habría pedido permiso a la modelo de OnlyFans para que su segundo hijo se llame como ella. "Bueno, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy en serio", reveló la joven.

Adam Levine rompe el silencio sobre supuesta infidelidad

El cantante Adam Levine publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que negó que le haya sido infiel a su esposa Behati Prinsloo, pero reconoció que cruzó la línea en situaciones incómodas que tuvo con Simmer Stroh de OnlyFans.

"Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", señaló el cantante.

Mensaje de Adam Levine sobre supuesta infidelidad Foto: Especial

"En ciertos casos, se volvió inapropiado, pero lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo junto a mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo", continuó el mensaje de Adam Levine.

"Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos", concluyó el cantante.