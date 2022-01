Adamari López revela que está infectada de COVID: "pensaba que tenía catarro"

El COVID está suelto y anda bravo, pues una famosa más lo padece; se trata de Adamari López, conductora que pensó que lo que tenía era catarro y no el devastador virus.

Fue a través de sus historias de Instagram que Adamari López reveló la noticia de una infección de COVID y dio detalles de su estado de salud.

"Hola mi gente linda, sé que muchos se han preguntado por qué no estoy en el show desde hace unos días, me he sentido malita, pensaba que tenía un catarro, bastante mal, pero me he hecho la prueba de COVID y el resultado ha salido positivo", dijo Adamari López en el clip donde se ve cansada y con los ojos rojos.

“Voy a estar cuidándome y alejada unos días más, hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien”, añadió la también actriz.

Finalmente, Adamari López señaló que no ha tenido complicaciones por el COVID y agradeció a sus fans sus muestras de amor y soporte.

"Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos", finalizó.

