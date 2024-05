Afirman que Rafael Amaya recayó en las adicciones y que agarró una fiesta de dos días

Los fans de Rafael Amaya están completamente decepcionados, pues luego de que el año pasado el actor reveló que estaba trabajando en su persona para dejar para siempre sus adicciones y tener una vida más fit, se reveló que habría recaído en el vicio y que se agarró tremendo fiestón de dos días seguidos.

Fue el canal de YouTube Kadri Paparazzi el que dio a conocer a través de sus presentadores conocidos como “El Lobito” y “El Chacal” que Rafael amaya habría recaido en las adicciones. De acuerdo con sus señalamientos, el famoso agarró la fiesta en famoso Beach club del Caribe mexicano.

Rafael Amaya Foto: Especial

“Me está hablando mi contacto y me está diciendo que empezó a tomar a las 12 del día y son las 6 de la tarde y sigue tomando y que no le gusta que le digan Rafa Aurelio y Aurelio Casillas estaba en el Mamitas Beach club de Playa del Carmen”, señalaron.

De acuerdo con la información compartida por los sujetos, uno de sus colegas llamado Arturo Milán vio a Rafael Amaya en Playa del Carmen, en donde habría agarrado la fiesta por más de dos días continuos. No obstante, tal parece ser que su celular casualmente dejó de funcionar, pues no captó ninguna imagen sobre ello.

“Pero ahí te va, llega mi Arturito, se posiciona, empieza a buscar la mejor toma, me habla y me dice ¿qué hacemos?, y me dice que lo tienen en un privado… Hermano, no puedo hacer nada, ¿cómo si a ti no se te va nada?, me dice: ‘hay como 14 guarros’ en todo el lugar”, contaron en Kadri Paparazzi

Rafael Amaya Especial

De acuerdo con la fuente, el paparazzi que estaba esperando a que Amaya a que saliera del lugar, pues, ya habían pasado muchas horas, pero se llevó la sorpresa de que el famoso seguía y seguía pidiendo pisto y músicos.

“Los norteños llegan a las 4 de la tarde, 5, 6, 7, dan las once de la noche otra vez, dan las 12, 1 am de la mañana otra vez y el señor Aurelio Casillas seguía en la fiesta, dijeron.

El paparazzi señaló que el actor se fue en un momento que a él le ganó el sueño, por lo que no pudo captarlo, y por lo cual su versión se pone en duda y hace que su credibilidad se desmorone, pues de puras palabras se hacen los chismes.