Aída López: No seré la misma actriz que era antes de Emilia

Cada que Aída López se pone en la piel de Emilia Bassano, la primera mujer poeta inglesa que pudo publicar su obra, sabe que lo que está viviendo es “un parteaguas como ser humano y creadora”, pues cuando se baje el telón y termine la aventura de dar vida a este personaje está segura de algo: “No seré ni la misma actriz ni la misma persona que era antes de Emilia”, comparte en entrevista con La Razón.

Durante siete semanas, Aída López y un elenco de 10 actrices, dos músicas, así como más de veinte mujeres, pusieron su mente y corazón en el “espíritu salvaje, revolucionario, inteligente y talentoso” de la llamada Dama Oscura, quien de viernes a domingo viene del siglo XVI al 2023, a través de la obra de teatro Emilia, para contar su vida, la manera en que luchó por publicar sus poemas, la sororidad que encontró con mujeres y también compartir sus amoríos y desdichas.

“Nuestra labor es que la gente lo vea sencillo, que se siente a disfrutarlo, que digas, ‘eso es de una sencillez que me sublima el alma’, ahí está el arte. Son dos horas veinte minutos de baile, canto, actuación, risas, apasionamiento, mucha intensidad. Nos llevó siete semanas de ensayo, pero la verdad es que estábamos entregadas, no pensamos en otra cosa que no fuera Emilia”, contó la también actriz de Belzebuth y Nudo mixteco.

Aída López señaló que desde que le propusieron el papel y leyó el libreto no dudó ni un segundo en aceptarlo. “Conocí a la Dama Oscura que está nombrada en los sonetos de Shakespeare del 127 al 152, los que tienen mayor carga erótica y sexual, conozco muy bien a Shakespeare. Sin embargo, no conocía a Emilia Bassano tal cual, me puse a buscar en Internet, a sacar las teorías conspirativas, los textos que hay de ella, los salmos, los textos religiosos que escribe y donde vienen cifrados sus mensajes feministas, hay poco material, recién están sacando de las cenizas de la tierra, rastreando quién era Emilia”, recordó.

En esta noche, cuando vas a ver a Emilia, es la primera vez que sus mujeres van a poder ser actrices, es una noche de gran celebración. Pudimos contar nuestra historia porque es la de Emilia, es la de todas las mujeres que vinieron antes de ella y las que vendrán después, así que escuchémonos y hagamos una red de celebración

Dar vida a este personaje no es sencillo, reconoció, incluso ya en temporada sigue explorando una de las escenas cruciales, que estremece y conmueve.

“Las heridas de Emilia Bassano son muchas a lo largo de su vida. Lo primero que hice fue preguntarme qué tiene Aída López qué ver con esto, dónde le duele, dónde se identifica, fue saber dos cosas que van como una calle en doble sentido: qué tengo que ver con este personaje, la situación, qué tiene el personaje de mí en esa situación, es un monólogo nada sencillo, porque pasa por muchos sentimientos y emociones, todavía lo estoy trabajando, no es algo que diga está cerrado, ya lo resolví, no, cada función lo exploro con mucha curiosidad, con mucha avidez de encontrar sus propios secretos”, comentó.

Y es que en la obra de teatro Emilia, la actriz se transforma, va de la alegría, a la tristeza, la emoción, la desdicha, el desmoronamiento y el resurgimiento de las cenizas donde su personaje reclama su lugar en la historia.

“Emilia acaba comprendiendo que no era su tiempo, que el sistema de aquel entonces, el siglo XVI no estaba preparado para ella, ni para Shakespeare. Hasta 2023 encuentra la puerta para decir ésta soy yo, no sólo fui la amante de gente muy importante, no sólo viví en la opulencia, quiero que me oigan”, expresó.

La actriz celebró que la obra del dramaturgo Morgan Lloyd Malcolm, traducida por Martha Herrera y Laso González, no muestre a una Emilia mártir: “Ella es responsable también de su destino, no es la víctima del sistema, es una mujer pensante, inteligente, es muy valiente hasta sus últimos momentos”.

Emilia, dirigida por Mariana Hartasánchez, se presenta hasta el 21 de mayo en el Teatro Helénico, de jueves a domingo.