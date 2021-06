Los Amigos Invisibles experimentan los autoconciertos en México

Después de casi año y medio de estar fuera de los escenarios por la pandemia de COVID-19, la banda venezolana Los Amigos Invisibles experimenta por primera vez el formato de los autoconciertos en México, un espectáculo en el que hará un recorrido por sus éxitos y presentará su más reciente material, el sencillo “Eh eh oh oh”, que recuerda a las baladas funk clásicas de los años 80.

“Es la oportunidad de sentir nuevamente un show, a la gente, que aunque estará en sus carros, tiene una sed muy grande de volver a conectar, no solamente con la música, sino con cantar e interactuar, es algo que tenemos todos esperando desde hace más de un año. Estamos contentos, pensamos que hay que aprovechar las oportunidades y sobre todo después de estar tanto tiempo guardados”, señaló a La Razón Juan Manuel Roura “Mamel”, baterista de Los Amigos Invisibles.

El primer autoconcierto de la agrupación será este viernes 11 de junio en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, a las 19:00 horas. Después de esa fecha, entre octubre y noviembre hará una gira en Estados Unidos, por ciudades como Atlanta, Boston, Brooklyn, Portland y Seattle.

“Sequía” de música en vivo, pero mucha actividad creativa

Los Amigos Invisibles, banda integrada por Julio Briceño, José Rafael Torres “Catire” y Juan Manuel Roura “Mamel”, reconoce que cancelar todos sus conciertos programados en 2020 fue un golpe emocional muy fuerte, pero también esta situación trajo satisfacciones, pues aprovechó para crear más canciones.

Uno de estos temas es “Eh eh oh oh”, que fue compuesta por Silverio Lozada, con quien habían trabajado anteriormente en “Tócamela”, que hizo a Los Amigos Invisibles ganadores de un segundo Latin Grammy.

“Nos sentimos orgullosos de este tema, no solamente nos gusta como suena, sino que es fresco, es una letra chévere, antes el sonido de Los Amigos Invisibles era un poco retro, ahora es más moderno, pero siguiendo esta onda que nos encanta. Nos gusta mezclar mucho lo que se está escuchando ahora con cosas que nos han interesado siempre”, expresó “Mamel”.

De acuerdo con el baterista, la pausa obligada que trajo la pandemia les permitió componer suficientes temas para un nuevo disco; sin embargo, todavía están analizando si se lanzarán a la aventura de trabajar en un material discográfico.

“Cuando la pandemia nos hizo paró, la agenda cambió, como ya no había shows había mucho tiempo disponible, desde el punto emocional fue muy fuerte porque no sabías lo que iba a pasar, no había fechas para crearte un panorama distinto. Nos enfocamos en el proceso creativo, dedicarnos a componer, crear una cantidad de canciones que no sólo estaban pendientes, sino que están por hacer. Tenemos material suficiente para hacer un disco”, detalló.