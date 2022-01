Amor, eje de 2022 de Morris Gilbert

El amor al teatro es lo que le ha permitido luchar al productor Morris Gilbert ante los terribles tiempos que dejó el primer año de la pandemia. Ahora este tema es el eje de las obras que estrenará en 2022. Están por llegar a Mejor Teatro 100 metros cuadrados, Dos locas de remate, AMO, PerdidaMente y Clue.

“El amor es lo que me mueve y lo que me ha hecho sobrevivir a estos tiempos tan terribles. Mi empresa ha aguantado todos los avatares, aquí estamos con ganas, con ánimos, con todos estos proyectos enfrente, los cuales curiosamente, tienen que ver con el amor”, señaló a La Razón.

A principios de marzo, adelantó, se estrenará de manera oficial Ghost, la sombra del amor, musical cuyo prelanzamiento fue en 2020.

“No lo pudimos estrenar debidamente por toda la situación de la pandemia, lo guardamos cuando vinieran tiempos mejores, se supone que son éstos. No ha tenido la justicia que necesita y ahora la va a tener”, detalló.

A finales de febrero y principios de marzo, al Teatro Libanés arribarán 100 metros cuadrados y Dos locas de remate, “dos obras para actrices, a mí los temas femeninos me gustan muchísimo”, resaltó.

Uno de sus grandes estrenos será AMO, que estelarizará la actriz y comediante Angélica Vale. Reunirá canciones mexicanas de varias décadas. Al frente del equipo creativo están Isaac Saúl y Omar Rodríguez.

“Este proyecto me tiene loco, es una obra nueva que estamos escribiendo, desarrollando a partir de una idea mía. He participado en obras en el pasado, pero me gustaba pasar más desapercibido”, compartió.

Este año Mejor Teatro también tiene proyectos internacionales. En Buenos Aires, Argentina, estrenará Pequeñas grandes cosas, en un montaje totalmente distinto al que presentó en México, dirigido por Lía Jelín, quien también estará al frente de Rosa de dos aromas, de Emilio Carballido.

Además, en España y Reino Unido habrá proyectos que próximamente anunciará, aseguró.

Funciones deben seguir

Aunque el aumento de contagios de Covid-19 sigue en la Ciudad de México, Gilbert dijo que el trabajo debe continuar, pues ya cada compañía está habituada a los protocolos sanitarios, así como el público.

“Me costó mucho trabajo ajustar mi cabeza a esta realidad, porque uno pensaba que ya con las vacunas estábamos del otro lado, que podíamos regresar a nuestras vidas, pero la realidad nos demostró todo lo contrario.

“Hay que ajustarnos a la vida con el Ómicron, creo que lo estamos haciendo bien, la situación es alarmante no solamente en México sino en el mundo, pero hay que continuar sin lugar a dudas, aplicamos todos los protocolos”, expresó el productor.

