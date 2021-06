Apple TV+ anuncia documental sobre el creador de Snoopy y Charlie Brown

Apple TV+ prepara un documental sobre Charles "Sparky" Schulz, creador de las emblemáticas tiras cómicas “Peanuts” que dieron al mundo las aventuras de Snoopy y Charlie Brown, el cual será estrenado muy pronto.

La producción se titula "Who Are You, Charlie Brown?" y será narrado por la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o; además de que pretende ser un homenaje para Schulz.

"Who Are You, Charlie Brown?" mostrará la relevancia y popularidad de los icónicos personajes a lo largo de distintas generaciones; además tendrá partes dedicadas al arte de la tira cómica y su diseño.

¿Cuándo se estrena "Who Are You, Charlie Brown?"?

Por si fuera poco, "Who Are You, Charlie Brown?" contará con segmentos animados en los que Charlie Brown entrevistará a figuras como a Jean Schulz, viuda de su creador, así como figuras de la talla de Drew Barrymore, Ira Glass, Noah Schnapp y Miya Cech, entre otros.

"Who Are You, Charlie Brown?" se estrenará en Apple TV+ el próximo 25 de junio.