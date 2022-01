Arath de la Torre celebra que ya venció al COVID ¿Tiene secuelas?

Arath de la Torre había revelado hace unos días que él y su esposa estaban infectados de COVID; no obstante, todo parece apuntar a que su infección no era tan grave, pues el famoso anunció que ya se curó del virus.

“La verdad es que estoy medio tristón, me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche”, dijo entonces.

Ahora, a través de sus redes, Arath de la Torre afirmó que ya está libre del COVID, con un mensaje que acompañó con una foto de la prueba negativa.

"Listo para trabajar y seguir adelante e insisto vacúnense no sean necios e ignorantes”, fue el mensaje con el cual acompañó su imagen el conductor tachado de racista por hacer chistes de mal gusto de los Voladores de Papantla.

Finalmente, el compañero de Andrea Legarreta no señaló si tiene secuelas del virus, y apuntó que esta semana se reincorporará al programa “Hoy”.

