Avatar 2 ya tiene título y fecha de estreno ¡Conócelos!

A 12 años del estreno de su primera parte, por fin se reveló el título oficial de “Avatar 2” y cuándo se estrenará en los cines del mundo.

La esperada película de James Cameron se titula “Avatar: The Way of Water” y fueron sólo algunos afortunados los que pudieron disfrutar de su primer tráiler en la CinemaCon, pues será liberado para el público hasta el 6 de mayo.

Antes del estreno de “Avatar: The Way of Water”, la primera película regresará a los cines el 23 de septiembre.

Mientras tanto, “Avatar: The Way of Water” se estrenará mundialmente el 16 de diciembre de este 2022.

"Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos", dijo James Cameron respecto a su película.

“Avatar: The Way of Water” se desarrolla principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) crían a sus hijos y viven en un mundo asolado por la guerra.

Además de “Avatar: The Way of Water”, James Cameron hará otras tres películas de la saga, y se prevé que “Avatar 3” se estrene en 2024.

rc