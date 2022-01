Bárbara de Regil anuncia que tiene COVID ¿Cómo está su salud?

Bárbara de Regil no sólo reveló que fue abusada sexualmente por un taxista acapulqueño, sino que la famosa también dio a conocer que tiene COVID.

Así lo dio a conocer Bárbara de Regil a través de sus historias de Instagram, espacio en el que reveló que decidió hacerse la prueba tras sufrir de dolor de cabeza por tres días.

Bárbara de Regil tiene COVID Especial

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo COVID. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, externó.

Bárbara del Regil Foto: Especial

Por si fuera poco, Bárbara de Regil señaló que no sólo ella está infectada de COVID, sino que su hija Mar y su pareja Fernando Shoenwald también están contagiados.

Finalmente, la famosa reveló que está haciendo un aislamiento voluntario, por lo cual tuvo que cancelar una presentación que tenía programada en Mexicali.

Bárbara de Regil y su familia tienen COVID Especial

rc