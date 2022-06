BTS hace pausa para buscar su identidad

Después de nueve años de su fundación, la banda de k-pop BTS anunció ayer que hace una pausa para que sus integrantes se concentren en proyectos en solitario y la agrupación encuentre su identidad.

La decisión, que dejó desconsoladas a sus Armys, llegó a sólo tres días después de lanzar su disco Proof, un álbum de antología que incluye tres temas inéditos: “Run BTS”, “For Yough” y “Yet to come”.

“El problema con el k-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y continuar haciendo algo.

“Después de que me levanto por la mañana y me maquillo, no hay tiempo para crecer”, compartió RM, miembro de la banda, en un video en el que aparecieron todos los integrantes celebrando su aniversario como parte del BTS FESTA.

RM reconoció que el grupo cambió durante la pandemia de Covid-19, cuando lanzaron exitosos sencillos como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance” y que ahora “ya no sabía qué tipo de grupo” eran.

Por su parte, Jimin señaló que aprovecharían ese tiempo para definir qué tipo de artistas quieren ser.

“No podemos evitar pensar en nuestros seguidores. Creo que, ahora, finalmente, hemos llegado a pensar en qué tipo de artistas queremos que recuerden. Por eso es que estamos pasando un momento difícil ahora. Estamos tratando de encontrar nuestra identidad y eso es un proceso largo y agotador”, apuntó.

Mientras que J-Hope dijo que BTS necesitaba iniciar una segunda etapa. “Creo que ese cambio es lo que necesitamos en este momento. Es importante para BTS que comience nuestro segundo capítulo”, aseguró.

Insistieron que no es el fin de BTS, porque “vamos a vivir separados por un tiempo”, dijo Suga.

De sus proyectos en solitario, hasta el momento sólo se ha dado a conocer que J-hope estará entre los artistas del festival Lollapalooza Chicago 2022, el próximo domingo 31 de julio, debutará como solista.

Los orígenes de BTS se remontan a 2010, cuando Bang Si-hyuk, fundador de la empresa coreana Big Hit Music, le ofreció un contrato a RM, quien en ese entonces tenía como nombre artístico Rap Monster. Después se fueron integrando el resto de los miembros.

La banda comenzó a ganar fama con covers y videoblogs que subían en su canal de YouTube. Fue hasta 2013 que lanzaron su primer álbum, O!RUL8,2?

Su reconocimiento mundial aumentó en 2018 con sus álbumes Love Yourself: Answer y Love Yourself: Tear. Tras ese éxito que permitió que el k-pop llegara a todos los rincones del planeta, hicieron colaboraciones con Coldplay, Halsey y Ed Sheeran.

La agrupación no sólo se ha distinguido por su música, sino también por mensajes para los jóvenes. “Nuestro mañana puede ser oscuro, doloroso, difícil. Podríamos tropezar o caer. Pero las estrellas brillan más cuando la noche es más oscura”, fue parte del mensaje de RM, en pleno confinamiento.