Carlos Trejo le ofrece a Alfredo Adame 250 mil pesos por pelear con él

Tras la polémica surgida por la pelea callejera que Alfredo Adame protagonizó con una pareja, Carlos Trejo afirmó que le dará la módica cantidad de 250 mil pesos en efectivo al famoso si acepta tener un combate puño a puño con él.

Así lo afirmó Carlos Trejo a “De Primera Mano”, programa en el que señaló que Alfredo Adame quiere aprovecharse de las personas a las que amedrentó, pero que terminaron golpeándolo.

“No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco (a Alfredo Adame), aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, le dijo Carlos Trejo a Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, el cazafantasmas dejó ver su molestia de que los policías no hayan intervenido en el pleito de Adame: “la autoridad es excelente para quitarle los dulces al niño que vende, pero con esto estamos demostrando que estamos viviendo una situación absurda, no se presentaron y eso no duró dos minutos, se ve que estuvo largo”.

Finalmente, Carlos Trejo afirmó que ya se puso en contacto con Maythe, la mujer que se peleó con Alfredo Adame, y que la podría ayudar a demandar al actor.

“Me gustaría que analicemos el video, el carro está ladeado, llega este enfermo, le empieza a golpear el cofre y con la mano en el celular rompió el espejo, Maythe se baja y se ve que en la mano tiene el celular, por lo que lo desarmó, así que sabemos que lo del robo es una invención de este enfermo”, finalizó Carlos Trejo.

