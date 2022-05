La Casa de los Famosos 2: Niurka critica a Adamari López y le dice "gorda y fea" (VIDEO)

La Casa de los Famosos 2 sigue dando de qué hablar y ahora fue el turno de Niurka, quien criticó a Adamari López y la llamó “gorda y fea”.

Todo sucedió durante una conversación entre los integrantes de La Casa de los Famosos 2, Toni Costa estaba contando cómo fue que terminaron él y Adamari López.

Él señaló que la relación se empezó a deteriorar y finalmente decidieron terminar, él contó que con la separación ambos iban a poder enfocarse en la hija que tienen en común.

Durante la conversación en La Casa de los Famosos 2, se hizo referencia a que Adamati López había subido de peso, por lo que Niurka se le fue con todo en las críticas.

“Cuando Adamari estaba gorda y fea, hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada y gorda, ahora está espectacular”, dijo Niurka en La Casa de los Famosos 2.

Toni costa le pide a Niurka respetar a Adamari López

Tras este comentario, Toni Costa salió a defender a su ex Adamari López y le pidió a Niurka medir sus palabras con la mamá de su hija.

“Le está faltando al respeto a mi hija, no quiero que en un futuro me diga por qué no defendí a su mamá”, señaló Toni Costa.

Finalmente, Niurka le pidió perdón a Toni en La Casa de los Famosos 2 y aseguró que “eres un caballero”.