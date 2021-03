"Se fue a cielo": Regina Carrot comparte emotivo mensaje tras perder a su bebé

La youtuber Regina Carrot dio a conocer que perdió a su bebé, a las 13 semanas de embarazo.

La también influencer dio compartió la noticia a través de un video en su Instagram, a sólo siete días de que anunció su embarazo.

“Hago este video porque el día de hoy fue un día difícil, para mí fue un día muy traumático y lo quiero compartir porque creo que a veces no enseñamos esta parte de nuestras vidas, quizá muchas veces piensan que todo es perfecto, más en lo mío que es de motivación. Esto es parte de la Regina real y el día de hoy perdí a mi bebé, mi bebé se fue al cielo”, señaló al inicio del clip.

Regina Carrot y su esposo, al anunciar su embarazo Instagram

Regina Carrot señaló que asistió con el ginecólogo y el genetista para una revisión, pero que se le informó que, aunque llevaba 13 semanas de embarazo, su bebé había dejado de existir desde la 10, razón por la cual se le practicó un legrado.

“La verdad es que teníamos mucha ilusión… yo le decía a Rubén (su esposo) que este bebé trajo muchas cosas buenas, lo poquito que duró ustedes le enseñaron que era un bebé muy querido, recibimos muy bonitas felicitaciones y buenos deseos, sacó lo mejor de nosotros, nos unió más como pareja, ya tenemos un angelito en el cielo”, externó.

Asimismo, la influencer apuntó que a las 3:30 horas sufrió una hemorragia y dolores fuertes que la obligaron a ir al hospital.

“Las cosas pasan por algo y para algo, esperemos que próximamente en el año haya buenas noticias y a seguir viviendo la vida”, dijo.

“Si les ha pasado algo así, no tengan miedo de mandarme un mensaje directo o algo, pero les quería enseñar a la Regina real, que a veces mi vida no es perfecta pero siempre trato de sacar lo mejor y dar lo mejor, en las personas y en mí. Hoy no fue un día bueno en mi vida, pero sé que las cosas van a mejorar, por algo pasan las cosas”, finalizó Regina Carrot.

Además, en una Historia de Instagram, señaló que se ausentará la siguiente semana de redes sociales.