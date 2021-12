Coldplay, Dua Lipa, Rammstein… los shows más esperados del 2022

Después del regreso de los conciertos masivos a México, el 2022 se vislumbra con una oferta mayor a la de este 2021. Se espera la vuelta de festivales como el Vive Latino con bandas estelares como Limp Bizkit, Pixies y Los Fabulosos Cadillacs; el EDC, con Deadmau5, Dj Snake y Belmar; el Bahidorá con Kings of Convenience, James Blake y Koffee y el Ceremonia, encuentros que tuvieron su última edición en 2019 o se cancelaron ese año por la pandemia de Covid-19.

Entre los espectáculos más esperados por el público nacional están los shows de Dua Lipa con su gira Future Nostalgia Tour; Coldplay, que sorprenderá con un concierto amigable con el medio ambiente y en el que también presentará lo más nuevo de su música; y Justin Bieber, quien tras un largo periodo lejos de los escenarios mexicanos retorna con su Justice World Tour, el cual ha causado tanto furor que ya anunció nuevas fechas.

Otros conciertos que aterrizarán el próximo año son los de The Killers, Interpol, Rammstein, Iron Maiden, Ricky Martin, Roger Waters, Guns N’ Roses y el de los Jonas Brothers.

De festivales, el Pa’l Norte tiene entre sus artistas estelares a The Strokes, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines y Hombres G; el Tecate Supremo llegará con Café Tacvba, Panteón Rococó y El Gran Silencio; el Pulso GNP trae de vuelta a tierra azteca a la agrupación Gorillaz; y el Corona Capital Guadalajara lo lideran bandas como The Strokes, Kings of Lion, Blondie y Miami Horror.

Coldplay

Fecha: 25 y 26 de marzo en el Estadio BBVA Bancomer, de Nuevo León; 29 de marzo en Zapopan, Jalisco; 3 y 4 de abril en el Foro Sol de la CDMX.

La banda británica llegará con su tour Music of the Spheres con el que traerá los nuevos temas de su disco homónimo. Además de sorprender con un show amigable con el medio ambiente. El espectáculo será alimentado por energía 100 por ciento renovable reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 50 por ciento y se plantará un árbol por cada entrada vendida.

Dua Lipa

Fecha: 21 de septiembre de 2022, Foro Sol, CDMX.

La célebre artista vuelve a la capital del país con su nuevo disco Future Nostalgia, con el que se alzó con el Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal 2021. En la gira que toma el nombre de este material discográfico la intérprete traerá por primera vez en vivo las canciones que “imaginaba sonando en las noches de fiesta con amigos”, entre ellas, “Levitating”, número 1 en la lista de Billboard Hot 100 Songs de 2021 y “Don’t Start Now”, que rompió récord en el ranking Today’s Top Hits como la más reproducida en la historia de Spotify.

Justin Bieber

Fecha: 22 de mayo en el Estadio de Beisbol Monterrey, el 23 de mayo en el Estadio 3 de Marzo Guadalajara, el 25 y 26 de mayo en el Foro Sol de la CDMX.

Las bieliebers se reencontrarán con el cantante canadiense después de una larga espera de cinco años cuando en 2017 vino con su Purpose World Tour. Ahora regresa con la gira Justice World Tour que toma el nombre de su más reciente material discográfico. Su vuelta a tierra azteca ha causado tanto revuelo que desde los primeros minutos de la preventa las páginas se saturaron.

Iron Maiden

Fecha: 7 de septiembre en el Foro Sol de la CDMX.

La banda aterriza con su Legacy of the Beast World Tour, que contará con invitados especiales y con un espectáculo visual prometedor como ya es el tradicional estilo de la agrupación integrada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Dave Murray, Nicko McBrain y Adrian Smith. El show es calificado como el más extravagante que hayan presentado. Los fans disfrutarán lo mejor de 46 años de carrera con canciones como “2 Minutes To Midnight”, “The Trooper” y “Run To The Hills”.

Roger Waters

Fecha: 14 y 15 de octubre, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

El exintegrante de Pink Floyd, tras haber suspendido sus conciertos de 2020 por la crisis sanitaria, presenta This Is Not a Drill Tour, un espectáculo “cinematográfico, nuevo e innovador” con un escenario de 360 grados, se describió cuando se anunciaron las fechas. Es una llamada a la acción para “amar, proteger y compartir” en el planeta. Incluye 14 de los más grandes éxitos de Pink Floyd, así como canciones como solista.

Vive Latino, EDC y Pa’l Norte

Fechas: 19 y 20 de marzo (VL), 25, 26 y 27 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez (EDC); 1 y 2 de abril, en Monterrey (Pa’l Norte)

El Vive Latino y el EDC regresarán tras más de un año de ausencia, el primero con un cartel liderado por Pixies, Limp Bizkit, Black Pumas, Milky Chance, C. Tangana, Julieta Venegas y Los Fabulosos Cadillacs. El EDC retorna con cerca de 200 artistas entre ellos, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd, Chainsmokers, Alesso, Deadmau5, Boris Brejcha, Carl Cox, Maceo Plex y Nicole Moudaber; y el Pa’l Norte sorprenderá con The Strokes, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G y The Libertines.

Foo Fighters

Fecha: 15 de marzo en el Foro Sol de la CDMX

La banda celebra 26 años de carrera con este nuevo tour en el que promocionan también su más reciente disco Medicine At Midnight donde, en palabras de sus integrantes, coquetean “con la música disco y la pista de baile”. Por primera vez interpretarán para sus fans mexicanos los temas “Shame Shame”, “No Son of Mine” y “Waiting On a War”. Tendrán como invitados especiales a los grupos The Warning y Kills Birds.

The Killers

Fecha: 29 de abril en el Foro Sol de la CDMX, 1 de mayo en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara

Después de cuatro años de ausencia en nuestro país, la banda estadounidense llegará con la gira Imploding The Mirage Tour en la que presenta canciones de sus más recientes discos Imploding The Mirage y Pressure Machine, éste último lanzado a mediados de agosto de 2021 y que incluye el tema “West Hill”, posicionado entre los favoritos de sus fans. En el álbum los integrantes cuentan momentos de su vida.

Guns N’ Roses

Fecha: 21 de octubre en Ciudad de los Deportes, CDMX; 23 de octubre en el Estadio de Beisbol Monterrey.

El grupo liderado por Slash, Duff y Axl Rose retorna al país después de no poderse presentar por la pandemia de coronavirus. En sus espectáculos será necesario mostrar certificado de vacunación completo o prueba negativa de Covid. Prometen una increíble sesión de hard rock y temas nuevos como “Hard School”, además de “Absurd”.

Rammstein

Fecha: 1, 2 y 3 de octubre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Los conciertos de la banda programados para 2020 y que se cancelaron por la pandemia por fin se realizarán en México. La primera gira de la agrupación en estadios de Norteamérica promete una experiencia piro-teatral, por lo cual se considera como uno de los shows en vivo más importantes del 2022. Debido a la alta demanda que generó en nuestro país abrieron una nueva fecha.