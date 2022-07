Conductoras de Venga La Alegría se pelean en pleno programa: "Tengo más experiencia" (VIDEO)

Dos conductoras de Venga La Alegría tuvieron un momento de mucha tensión cuando comenzaron a pelearse en pleno programa en vivo.

Todo sucedió porque Gaby Ramírez es participante del reality show Quiero Bailar y tras recibir las primeras críticas la conductora se molestó e interrumpió a los jueces para que le explicaran qué más quería que hicieran ella y su pequeño compañero de baile.

Después tocó el turno de hablar de Flor Rubio, quien le dijo que los jueces esperan más precisión de parte de los concursantes, además de que pidió respeto a los críticos, pues aseguró que Gaby Ramírez se la pasó interrumpiendo durante todo el fragmento.

“No me parece respetuoso, no me estás permitiendo ni siquiera hablar. Hay que tener disciplina y hay que tener humildad. Primero veo mi video y luego discuto”, dijo Flor Rubio de Venga La Alegría.

Gaby Ramírez le dijo a los jueces que bailen con los niños que participan porque tienen más energía que las celebridades que los acompañan en el escenario.

Por su parte, Flor Rubio le pidió a Gaby que se sentara en la mesa de críticos para calificar a sus compañeros, a lo que Gaby de Venga La Alegría respondió: “Tengo más experiencia que varios de ahí tal vez”.

Así le respondió Flor Rubio a Gaby Ramírez en Venga La Alegría

Para Flor Rubio el comentario de Gaby Ramírez de Venga La Alegría fue una falta de respeto hacer menos la experiencia de los jueces.

“Es una falta de respeto increpar la experiencia del maestro Charly D y de Gary. Ricardo y yo no somos bailarines, pero tengo 30 años trabajando en la televisión", señaló la periodista de espectáculos.