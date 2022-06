Critican a Luisito Comunica por quejarse de su lujoso departamento y decir que es una "pesadilla"

El youtuber Luisito Comunica volvió a la polémica y esta vez fue por su más reciente viendo en el que el influencer exhibe los “problemas” que tiene su lujoso departamento.

Luisito Comunica publicó el video titulado “La casa de mis sueños que terminó siendo una pesadilla…”, en el que realiza un tour por la propiedad y también expone las fallas que tiene la casa.

El youtuber señaló que cuando le ofrecieron el lugar quedó obsesionado con él, sin embargo, el dueño no quiso vendérselo, pero Luisito Comunica decidió que iba a rentarlo por un tiempo, pues estaba enamorado de la arquitectura del lugar.

Luisito Comunica exhibe “problemas” de su lujoso departamento

Luisito Comunica dijo que se desencantó del departamento por sus “fallas” y lo comparó con el hecho de ligarse a la chica más guapa, pero que resulta ser tóxica.

El youtuber señaló que el agua sale color amarilla de la regadera; dijo que la habitación principal huele mucho a humedad y no se puede dormir en ella, además de que el elevador se atora constantemente y que el calentador se apaga de forma seguida.

Usuarios critican a Luisito Comunica

Los cibernautas criticaron a Luisito Comunica, pues consideraron que los “problemas” de la casa del youtuber son mínimos.

te puede interesar Luisito Comunica se reúne con Babo y acusan que el youtuber estaba drogado (FOTO)

“Sería chido Luisito que pasaras un día en una casita de Infonavit. Y cuentes tu experiencia así como aquí jajaja”, “Nunca me imaginé que uno podría sufrir con lo que tiene ese apartamento instalado en un edificio viejo. Lo voy a tener en cuenta en mí futuro cuando tenga mí propia casa”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos usuarios señalaron que Luisito Comunica hizo este video en una forma de respuesta a que el dueño no le quiso vender el lugar.

“Me encanto tu reseña, no creo que al dueño del departamento, ya que será muy difícil que pueda rentarlo con tan buenas referencias”, “Que linda la forma pasiva agresiva de Luisito y de cómo decirle al dueño: como no me lo vendiste, no lo venderás”, dijeron los usuarios.