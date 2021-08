Denuncian a Bob Dylan por abuso sexual contra una niña de 12 años

El cantautor Bob Dylan fue denunciado por abuso sexual por una mujer que dijo que cuando ella tenía 12 años fue violada por el músico.

La mujer identificada como JC puso una demanda civil ante la Corte Suprema de Nueva York y dijo que Bob Dylan abusó sexualmente de ella en el año de 1965.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, los hechos ocurrieron en el departamento de Nueva York del músico durante un período de seis semanas "dejándola con cicatrices emocionales y daños psicológicos hasta el día de hoy".

Bob Dylan niega las acusaciones Foto: Reuters

Bob Dylan, que en ese momento tenía 24 años, "se aprovechó de su condición de músico para proporcionarle a JC alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella varias veces", dice la demanda.

La mujer presentó la demanda justo un día antes se cumpliera el límite de la fecha que establece el estado de Nueva York para presentar denuncias de abuso sexual de niños que en el pasado no hicieron la denuncia correspondiente.

Bob Dylan niega acusaciones de abuso sexual

Un portavoz de Bob Dylan, ahora de 80 años, dijo que las acusaciones eran falsas. "La afirmación de 56 años es falsa y será defendida enérgicamente", dijo el portavoz.

Dylan emergió de la escena folclórica de Greenwich Village a principios de la década de 1960 para convertirse en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la era del rock con éxitos como "Blowin 'in the Wind" y "Like a Rolling Stone".

Ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo y ganó el premio Nobel de literatura en 2016.

Con información de Reuters.