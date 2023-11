La Más Draga 6: Shantelle conmueve con su eliminación; internauta señalan injustica

Polémica eliminación se vivió esta noche en La Más Draga 6, pues la eliminada no fue La Menos. Shantelle fue la eliminada de la noche y los internautas no estuvieron para nada de acuerdo.

El reto de este capítulo consistió en buscar a La Más Animada, y la ganadora fue Catriona, una de las favoritas para ganar el reality show. Sin embargo, cuando se dio a conocer a Las Menos, el público levantó las cejas con un plot twist impresionante.

La Menos de las Noche fueron Shantelle, Kelly y Dimitra, sin embargo, las que el jurado decidió que se enfrentarían en el Reto de Doblaje fueron Kelly y Dimitra. Sin embargo, Marisol González recordó a Dimitra que era poseedora de una inmunidad, la cual decidió usar.

te puede interesar Ariel rompe en llanto al ser la eliminada de esta noche en 'La Más Draga 6'

"Es un juego y hay que jugarlo", dijo Dimitra, quien apuntó entre lágrimas: "Me duele mucho, porque les dije, y todas lo saben, que cuando lo iba a usar iba a ser justo e iba a enviar a la persona que siguiera después de mí, pero Shantell es mi amiga, entonces elijo a Shantell".

En el Reto de Doblaje las feminozas cantaron "Azucar amargo", de Fey, quien fue la juez invitada de la noche y quien dio el tiro de gracia a la eliminada de la noche. El reto se vivió con intensidad y no cabe duda que ambas dieron lo máximo en el escenario.

"Felicidades a las dos, qué gran honor que hayan hecho mi canción, me siento muy halagada", dijo Fey a las dos participantes. Fue entonces que la popular cantante reveló que Shantelle era la eliminada de la competencia.

Shantelle es la séptima eliminada de #LMD6 , Que opinan mielecitas dulces? pic.twitter.com/2qMSWUdllz — TV JOTAS (@TV_JOTAS) November 1, 2023

"Robooooo, no merecía irse, era momento ya de que se fuera Kelly, le criticaron todo lo básico que ha llevado desde hace rato como el maquillaje", "Bueno ya saben feminozas. Den pura pirueta mal hecha y bailen a fuera de ritmo, que en el doblaje equis, no importa que no se sepan la canción", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas.

Síguenos en Google News

DGC