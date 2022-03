Los atletas de Exatlón All Star inician la semana siete con la batalla por la Fortaleza, en la que los deportistas buscan quedarse con la mejor estancia del programa.

Los sitios de spoilers sobre Exatlón All Star revelan que la Fortaleza de esta semana será para los Rojos, con un premio extra que tiene que ver con tacos.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer al verdadero ganador de hoy de Exatlón All Star.

La salida de DORIS trajo una crisis al equipo AZUL… 😨💢 ¡SNIPER tendrá que salir en todas las carreras contra las rojas! 🥵👊🏼 La Ventaja y la Fortaleza están en juego esta noche y ambos equipos harán lo posible para ganar. 🔴🔵 #VentajaYFortaleza pic.twitter.com/vdYbYxBPSG — Exatlón México (@ExatlonMx) March 14, 2022

¿Qué pasará hoy en Exatlón All Star?

Tras la salida de Doris del Moral de Exatlón All Star, los azules están preocupados y aseguran que tienen que revivir a una mujer para que apoye a Evelyn, quien ahora tendrá que enfrentarse en todos los duelos contras todas las rojas.

Las mujeres escarlata quieren aprovechar el cansancio de Evelyn para imponerse y tratar de sacarla de la competencia.

Por otra parte, los rojos siguen teniendo problemas. Desde que Mati Álvarez se lesionó en Exatlón All Star ha tenido un cambio de actitud, se la ha visto más sensible, llorando, de mal humor. Zudikey Rodríguez señala que no es la misma Mati que compitió en la tercera y cuarta temporada.

