Osirys López se convirtió en el décimo eliminado de Exatlón México, pero su historia y desempeño que mostró durante dos meses y medio de competencia sirvieron de inspiración para miles de fanáticos.

Osirys, conocido como “El Farón de Neza” era un gran fan de Exatlón México y en los últimos años estuvo preparándose intensamente para cumplir su sueño y ser parte de los atletas que participan en este programa.

En su estancia en Exatlón México Osirys se transformó y pasó de ser un fan a una estrella del show, que cuando llegó a México fue recibido como tal, en medio de una decena de personas que esperan tomarse una foto con él o que les diera un autógrafo.

Este momento fue parte del gran sueño que tenía Osirys, ya que muchas veces fantaseó con ser un ídolo del deporte.

“Tú te imaginas todo, sabes el proceso que sigue después de haber salido, entonces muchas veces sí me lo imaginé, me imaginaba que cuando llegara al Estado de México me iban a recibir muy bien, pero no tanto, la realidad superó mucho a la ficción de lo que yo pensaba”, dijo Osirys López de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Osirys durante el duelo de eliminación contra Jahir en Exatlón México Foto: Especial

Durante el programa Osirys contó que su abuelita fue su gran apoyo por lo que ahora que ya vivió la experiencia de Exatlón México, ella misma es quien lo incita responderle a sus fans y a que no se olvide de que estuvieron con él en el reality show.

“Está bien contenta va a todos lados conmigo, le gusta que esté mandando saludos y siento una presión muy grande porque me está dice y dice, ‘¿ya les contestaste?, esta página te apoyó muchísimo’. Muchas veces le perdemos ese valor a los fans a los que te apoyaron, pero ahora con ella le doy mucho más valor y eso me hace estar al pendiente de ellos”, dijo “El Faraón de Neza”.

Así fue la eliminación de Osirys de Exatlón México

Osirys López se enfrentó contra Ramiro Garza y Jahir Ocampo en el duelo de la eliminación, el primero en salvarse fue Ramiro y la batalla final la jugó el joven de 19 años contra el integrante del equipo de los Guardianes.

Pese a que Osirys siente una gran admiración por Jahir, él nunca se dio por vencido y se esforzaba al máximo para derrotar al clavadista.

“Siempre combatía a todo, cuando me enfrentaba a Jahir no me resignaba a perder, daba incluso más de lo que podía porque era un gusto poder competir con un olímpico. A todos los veo como compañeros y como respectivos rivales”, mencionó el deportista.

Me voy contento porque le di batalla al gran olímpico. Darles una batalla digna fue lo más emocionante que pude haber vivido. Me voy satisfecho con lo que hice, sin embargo, sé que pude haber dado más Osirys López de Exatlón México

Así se despidió Osirys de Jahir Ocampo de Exatlón México Foto: Especial

Para Osirys vivir Exatlón México fue cumplir un sueño y durante su estancia hubo situaciones clave que lo ayudaron a convertirse en el atleta que es uno, uno de esos momentos fue la llegada de las Fuerzas Especiales (Mati Álvarez, Heliud Pulido, Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro).

“El momento que más me marcó fue cuando fueron las Fuerzas Especiales porque de cada uno de ellos aprendí muchísimo; yo veía a Mati en la tele, pero ya verla en persona te das cuenta de otros factores (por ejemplo) de cómo se maneja desde que va caminando entre la baranda y cómo controla sus nervios. A partir de ahí empecé a ver y a agarrar cosas que me servían de cada uno”, explicó “El Faraón de Neza”.

Finalmente la participación de Orisys en Exatlón México dejó una enseñanza que motiva a cualquiera.

“El mensaje que les puedo dejar a todos es el hecho de que siempre se queden con ‘lo intenté’. Quiero que todos aprendan a intentarlo a que: ‘digan me voy a inscribir a ver si pega y a echarle ganar y estarse preparando y jamás perder esa ilusión’”, dijo el deportista de Exatlón México.

KR