Ferka exhibe que Christian Estrada no pagó deuda en Coopel y lo buscan los cobradores

La actriz y conductora Ferka volvió a exhibir a su expareja Christian Estrada, pues señaló que el modelo es buscado por los cobradores de Coopel porque no ha pagado su deuda con esa tienda.

Después, del tremendo pleito que se armó por su separación y por el supuesto “secuestro” de su hijo, Ferka publicó unas historias de Instagram en las que acusó que los cobradores de Coopel la están llamando a ella por la deuda que tiene su ex Christian Estrada.

“La cosa es la siguiente: estoy cansada que me están marcando el teléfono y que me estén visitando, porque el señor es deudor de un crédito de esta empresa (Coppel), basta ya pero claro cómo va pagar un crédito de estas tiendas, si no puede cumplir con las responsabilidades de un hijo, si no paga pensión, pero entonces yo no estoy entendiendo, si tenemos una vida de lujos su Versace, su Gucci, sus lujos no estoy entiendo, hay que pena”, dijo Ferka en su mensaje de redes sociales.

Ferka reveló que ella no entiende porqué Christian Estrada sigue aplazado la audiencia para darle una manutención a su hijo: “Así las cosas mi gente, el chiste se cuenta solo disfrútelo, yo lo estoy gozando demasiado y una vez más la incongruencia de la vida y vez más no estamos entiendo nada y refrán del día es: ‘el que nada debe, nada teme’, yo entiendo porque aplazar”.

Así respondió Christian Estrada a Ferka

Mientras que Christian Estradas publicó un mensaje en el que dijo que “ignorar es responder con inteligencia”, además de que él se ha dejado ver en publicaciones con Alicia Machado, demostrando que no le importa lo que diga su ex Ferka.

Sin embargo, hasta la exreina de belleza lo mandó a volar e hizo un live en el que dijo que está soltera de nuevo.