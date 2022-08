Fofo Márquez revela que Gala Montes fue su novia y que gracias a ella se volvió famoso (VIDEO)

Fofo Márquez reveló que salió con Gala Montes y que gracias a ella se volvió famoso, señaló que fue idea de ella que el influencer grabara su lujoso estilo de vida.

A través de sus historias de Instagram, Fofo Márquez contó que recordó que él era novio de Gala Montes y que en una reunión con Vadhir Derbez surgió la idea de grabar su vida llena de lujos. Él señaló que se negó a esta idea, pero después de pensarlo por un año decidió seguir el consejo de la actriz.

“Yo era un simple mirrey que vivía la vida y no grababa nada en ese tiempo y me dijo gala Montes un día, yo salía con ella hace mucho tiempo cuando salió El Señor de los Cielos y ella era la protagonista, me dijo: ‘Oye Fofo ¿quieres hacerte super famoso? Graba tu estilo de vida’. Yo le dije: ‘Cómo crees es México, me voy a exponer horrible’. Ella fue la que me dio la idea. Pasó un año y yo lo seguía pensando y empecé a grabar mi estilo de vida y tenía tanta razón”, dijo Fofo Márquez.

Fofo Márquez dice que gracias a Gala Montes es famoso

Finalmente, el influencer le mandó un saludo a Gala Montes y le dijo que “eres una genio”, además de que compartió un par de fotos en las que se le ve junto a la actriz en una alberca.

Fofo Márquez y la broma a Alfredo Adame

En los últimos días Fofo Márquez ha dado mucho de qué hablar por la alianza que formó con el Rey Grupero y con la que le hicieron bromas a Alfredo Adame. Colgaron una manta afuera de la casa del actor para “promocionar” las clases de Karate del actor.

Alfredo Adame no le gustó nada la idea, ya que los dos influencers publicaron el número de teléfono del actor y conductor.