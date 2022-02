Gaby Platas revela por qué no funcionó su matrimonio con Poncho Vera: "Él es noble, yo no"

La actriz Gaby Platas abrió su corazón ante sus fans y reveló la razón por la cual no funcionó su matrimonio con el conductor Poncho Vera.

Gaby Platas asistió al programa “Miembros al aire”, ahí el Burro Van Rankin dio a conocer que fue él quien presentó a Gaby Platas y Poncho Vera.

“Estoy en un restaurante argentino en el sur de la Ciudad de México con Karlita Álvarez, que en paz descanse, que era mi novia, con la señorita Platas, y me habla un pedotas: ‘Qué pedo Burro, ¿dónde andas? voy para allá’. Llega, se la presentó, grave error mío, y se casan: Poncho Vera”, narró Van Rankin.

“Le dije: ‘No te vayas a clavar’, porque el Poncho es a toda madre, tú también, pero no van ni al caso”, agregó El Burro Van Rankin

Tras ello, Gaby Platas reconoció que no tenía buena química con su ex esposo, pero que eso no les impidió contraer nupcias: “No venimos al caso, pero sí nos casamos y luego nos divorciamos. El Burro me dijo que no debería suceder, pero sí sucedió”.

Cuando se le preguntó por qué no funcionó su matrimonio, Gaby Platas confesó: “porque Poncho es una persona muy linda, muy buena, muy noble y yo no. Poncho es como etéreo y así, y yo soy más de la perrada”.

Finalmente, la famosa agregó que a ella le gusta tomar el control de las cosas, mientras que su ex Poncho Vera “es muy dulce”, lo cual podría significar que hubo una dinámica de control tóxica.

