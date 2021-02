Galilea Montijo confiesa que otra vez tiene COVID y que contagió a su hijo ¿Peligran sus vidas?

Galileo Montijo reveló, con lágrimas en os ojos, que volvió a salir positiva al COVID-19 y que contagió a su hijo Mateo, quien presenta síntomas que le generar preocupación.

Así lo dio a conocer a través de un video enlace con el programa “Hoy”, al cual dijo que se hizo una prueba rápida.

“Me hice la prueba rápida y salí positiva, le habló de inmediato a la productora –de 'Hoy'–. Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez positivo”, dijo.

Galilea Montijo Instagram

También compartió que se siente sorprendida ante el recontagio de coronavirus, pues se estaba cuidando para evitarlo.

“No me ha dado esta parte de que te falte el aire. Me empecé a sentir mal en la madrugada. Me dio vómito, como nauseas, me levanté muy temprano, pensando que me había caído algo mal que comí el domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, hice demasiado ejercicio. Esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si voy entrando o voy saliendo”, explicó.

Por si fuera poco, su hijo Mateo también está infectado y durante la noche y en tres ocasiones presentó episodios de fiebre.

Galilea Montijo Instagram

Fue en noviembre pasado cuando Galilea dio positivo por primera vez al COVID, días después de que ocurriera el funeral de la productora Magda Rodríguez; junto con sus compañeros Lambda García, Paul Stanley y Andrea Escalona tuvo que aislarse.