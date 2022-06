 Hijo de Gloria Trevi trabaja como mesero en EU (VIDEO)

La cantante Gloria Trevi reveló que su hijo Ángel Gabriel Gómez, quien actualmente tiene 20 años de edad, trabaja como mesero en un restaurante.

Gloria Trevi ofreció una entrevista en el programa de Hoy Día en Estados Unidos y aclaró que ella no obligó a su hijo a trabajar, sino que por el contrario, el joven, quien también quiere seguir los pasos de su mamá en la música, buscó desarrollarse solo.

“Claro que no puse a trabajar a mi hijo, él fue el que me sorprendió, un día de repente me dijo: ‘mami, estoy trabajando en un restaurante de mesero’. Y yo dije: ‘qué lindo, estoy orgullosa de ti, que de verdad una de las cosas más lindas es servir a los demás’”, señaló la cantante.

Asimismo, Gloria Trevi señaló que cada que va a un restaurante es generosa en las propinas porque se acuerda de que su hijo trabaja de mesero.

Fans de Gloria Trevi aplauden a su hijo Ángel Gabriel

Los fans de Gloria Trevi aplauden que el hijo de la cantante busque ser independiente. “Eso es bien importante que los hijos puedan independizarse de los padres para que aprendan a valorar las cosas en la vida”, “Eso es bueno es un niño independiente”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la cantante.

Mientras que otros usuarios recriminaron que la artista deje trabajar a su hijo, pues señalaron que pudo escoger otro oficio para desempeñarse. “Y porqué de mesero si la madre tiene dinero? Estoy de acuerdo que hay que trabajar pero si tu mamá tiene dinero porque de mesero y no otro tipo de trabajo”, señaló un usuario.