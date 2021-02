Horóscopo para la semana del 22 de febrero al 1 de marzo

Adorados lectores de La Razón, su querida chamana, Madama Kan Lajuj, les presenta su horóscopo semanal para que el universo no los agarre en curva y sepan qué es lo que el cosmos les depara, para bien o para mal, los siguientes días.

Usen este conocimiento, mis sak chíik, con sabiduría y para crecer como personas; recuerden que esta semana la Luna pasará de Cáncer hasta Libra, por lo que aquellos regidos por estas constelaciones, o que tengan estos signos lunares, tendrán un impulso de emprender en la novedad. Sin más que spoilerar, he aquí el Horóscopo semanal:

Aries

Es posible que no te sientas del todo satisfecho con tu profesión actual y que comiences a cuestionarte si realmente trabajas por vocación o simplemente por un sueldo, la costumbre y por estándares socio-familiares. Deconstruye tu ocupación y reflexiona qué es lo que deseas en este momento de tu vida. Valiente carnero, es tiempo de aventurarse en lo que te llama .

Tauro

El inicio de esta semana está marcado por un Urano errático que busca quebrantar tu rutina y calma; no lo veas negativo del todo pues puedes usar esto como pretexto para probar algo nuevo, por mínimo que sea; tu relación en pareja podría verse beneficiada: transmuta ese afable buey, alebrestado por la disrupción planetaria, en una bestia pasional.

Géminis

Actualmente te encuentras librado una batalla personal entre la prudencia-comodidad y la libertad-deseo, tu espíritu anhela abandonar o renunciar a algo, pero la costumbre a veces es más fuerte que tus pulsiones. Reflexiona todas las posibilidades antes de dar el gran salto, explota tu dualidad en ello. Sólo recuerda: la decisión, a la que tanto le das largas, tendrás que darle una respuesta en unas semanas.

Cáncer

Inicias la semana con la Luna en tu constelación regente, no dejes pasar la oportunidad y revitalízate con las energías , canalízalas en un proceso introspectivo, es momento de que revisites tu plano emocional para escuchar tus anhelos y abrazar tus temores. Sin embargo, esto no es pretexto para que te conviertas en un heraldo del drama, sino para que trabajes y refuerces tu inteligencia emocional.

Leo

Fiero león, puede que actualmente no puedas estar en la ‘pradera’, pero el home office ha hecho que estés más en armonía con tu ‘cueva’ y ‘manada’. Imponte en tus aburridas y eternas reuniones por Zoom y demuéstrale a tu equipo tus cualidades de líder. Su sientes frustración porque aún no te acostumbras al teletrabajo y al estar en reclusión, salte a correr (con cubrebocas) o haz Gym Virtual exudar tus malestares. Recuerda: la gente tóxica no es fiera, sino inmadura y triste.

Virgo

Vas a vivir algo que haga que entre en conflicto con tu concepción de lo que es “amor”, en especial es sexoafectivo. En tu mente chocarán lo que tú quieres que sea y lo que te los estímulos externos te intentan imponer. Si es que tienes un cambio de corazón dependerá de tu fuerza de voluntad, pero siempre debes de tener algo bien claro: para que el amor sea duradero, a veces debe ser práctico, pero para que sea excitante, la mayoría de las veces implica riesgos.

Libra

Esta semana tu balance nato se va a ver enriquecido de armonía, aprovecha este boost cósmico para dedicarle un tiempo (y preferiblemente termines o concretes) a ese proyecto personal que has relegado en numerables ocasiones por tu trabajo o simplemente falta de ganas. Además, esta Luna en Libra traerá consigo el final de algo significativo para tu vida; si se convierte en un hito en tu historia o en un trauma más, dependerá de cómo afrentes el cambio.

Escorpio

Esta semana tendrá sabor a drama familiar o social, un espiral al que no te debes dejar arrastrar. Pero si tu involucramiento en el conflicto es inminente inclina tu balanza personal hacia el bando que signifique el mayor beneficio para ti, pues es muy probable que el conflicto ni siquiera se relacione contigo y sólo busquen sumarte. Tus tenazas y agujón tienen un precio y el mercenarismo es uno de los oficios más antiguos de la humanidad.

Sagitario

Querido centauro, Mercurio retrogrado culminó la semana pasada, por lo que es tiempo de que desintoxiques tu mente de todos aquellos pensamientos que te pesan y no te sirven; si no puedes tomarte un día para relajarte entre semana, procura no sobreexplotarte en tu trabajo, diría la queridísima madre Yexalen: “llévatela tranquila”, y procura no caer en provocaciones, sólo te agotarán.

Capricornio

Inicias la semana con una conjunción astral que alimentará tu confianza, aprovéchalo para resolver problemas que has estando posponiendo y para tomar riesgos. Transmite tu confianza a tus amigos cercanos, pues alguno estará inmiscuido en un conflicto amoroso y tu consejo sería la delgada línea entre sanidad mental o la depresión y las pulsiones tanáticas.

Acuario

Se va a presentar en tu círculo cercano un conflicto que te impulsará a ponerle un alto a aquel ambiente tóxico y buscar aquello que te brinda paz mental. Una vida sana, en todos sus aspectos, debe de ser tu prioridad inmediata, pues además de que te sentirás mejor contigo, atraerás a aquellos individuos que consideras una inspiración e influencia positiva.

Piscis

Es tiempo de que dejes de ser el charal que ve su vida desvanecerse en la pecera y te transmutes en el salmón que nada contracorriente para alcanzar su cometido; que los obstáculos reales y los infundados en tu psique no te impidan lograr tus planes y aférrate a tus deseos. Recuerda: la vida es un río estruendoso en el que no siempre puedes fluir, si eso pasa ¡lucha!, no seas el camarón de refrán que decía la madre Yexalen.