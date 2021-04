Horóscopo para la semana del 26 de abril al 2 de mayo

Amados lectores de La Razón, de nueva cuenta su adorada chamana de confianza les trae una edición más de su Horóscopo Semanal, su guía imperdible de conocimiento zodiacal, indispensable para sobrevivir el día al día este plano físico y etéreo que llamamos existencia.

Iniciamos la semana con una exquisita Luna Llena, cuyo flujo energético y gravedad se verán totalmente reflejados en nuestras vidas, sentires y comportamientos; y para que tus bajos instintos de agarren de bajada o te traicione tu inconsciente, he aquí todo lo que necesitas saber a través del Horóscopo semanal:

HORÓSCOPOS DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Horóscopos La Razón, Aries Gráfico: La Razón de México

Aries, debes centrar tus energías en tu ámbito académico, hacer todo lo que sea necesario para completar tu curso, graduarte o titularte. Si tu atención se desvía y eres víctima recurrente de la procrastinación, te ruego que busques ayuda profesional, como un tutor privado o una plataforma que te brinde retroalimentación… y, en el peor de los casos, la terapia también es buena.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Horóscopos La Razón, Tauro Gráfico: La Razón de México

Tauro, entrarás en un momento de tu vida en el que sentirás un cambio en tus intereses, el cual propiciará el desarrollo emocional; dejarás de ser un poco aquel becerro rezongón e insoportable para convertirte en el apacible buey, firme en sus convicciones. Esto te abrirá puertas y cambiará tu dinámica social (para el bien de los cercanos a ti).

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Horóscopos La Razón, Géminis Gráfico: La Razón de México

Géminis, el cinismo y desesperanza que ha abrumado tu corazón han dejado un rastro energético en tu cosmos personal que te impulsarán a aventurarte a nuevos ramos del conocimiento humano antes ajenos a ti y tu contexto. ¿Tienes deseo de aprender a leer el Tarot?, ¿te gustaría tomar clases de twerking?, ¿buscas cumplir tu deseo de tocar la mandolina? ¡Adelante! Enriquece y vitaliza tu ser.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Horóscopos La Razón, Cáncer Gráfico: La Razón de México

Cáncer, la Luna Llena es tu madre guardiana y protectora, por lo que esta semana la iniciarás con positivismo y rebosante de las cargas energéticas esenciales para anteponerte a cualquier reto. Adminístralas con sabiduría y logra tus planes a corto plazo. También apuesta por la actividad física, pon ese esqueleto a trabajar.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Horóscopos La Razón, Leo Gráfico: La Razón de México

Leo, es probable que esta semana la inicies replanteándote tus decisiones económicas, especialmente si eres un emprendedor, pues los astros no han conspirado a tu favor y tus finanzas se encuentran de una severa depresión. Haz los ajustes que sean necesarios, sin importar que ello implique bajas de colaboradores… las fieras no conocen la piedad.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Horóscopos La Razón, Virgo Gráfico: La Razón de México

Virgo, la energía cósmica te impulsará a salir de tu zona de confort en tu ámbito amatorio, lo cual en un principio de generará ansiedad por tu innata repulsión a la experimentación. Pero quien no arriesga no gana, y aún no puedes confirmar que la propuesta indecorosa y sucia que se te hará no será de tu disfrute. Simplemente relájate y déjate querer (con protección, claro).

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Horóscopos La Razón, Libra Gráfico: La Razón de México

Libra, quizá esté pasando por tu mente el desafortunado pensamiento de que eres incapaz de satisfacer los deseos carnales de aquel ser allegado a ti. En primera, pregúntale, pues nadie es adivino; y segundo: en caso de que tus conjeturas sean ciertas, trabaja tu relación y solicítale de la manera más atenta a tu amante que te indique la forma y materialidad que le permiten trascender durante el llamado “delicioso”.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Horóscopos La Razón, Escorpio Gráfico: La Razón de México

Escorpio, al inicio de la pandemia tuviste una revelación que te obligó hacer algunos ajustes en tu vida que propiciaron tu ascenso como un influencer de Tinder/Bumble: has dominado las artes amatorias y sociales de la normalidad pandémica y digital, y debes explotarlo, conviértete en un neogurú del sexo y mercenario del amor. Emprende y se un tiburón.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Horóscopos La Razón, Sagitario Gráfico: La Razón de México

Sagitario, tu camino se verá cruzado por una entidad que despertará sensaciones que considerabas ya extintas dentro de tu ser, tanto en el plano mental como en la corporalidad. Debes disparar tu flecha y derribar ante tus pies a dicho individuo, lo cual será pan comido si sabes cómo jugar tus cartas. Y, por favor, evita seguir consejos que veas en TikTok… ten dignidad.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Horóscopos La Razón, Capricornio Gráfico: La Razón de México

Capricornio, sentirás este ciclo lunar un rush energético en tu lado artístico que te impulsará a iniciar ese proyecto que tanto habías añorado. Algo que no tienes que olvidar es que la disciplina y la constancia hacen al maestro y sólo eso te permitirá dominar algo; también asesórate con algún experto en el tema. Logra algo grande y, por favor, no caigas en la mediocridad… eso ya pulula en la esfera pública y la “escena”.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Horóscopos La Razón, Acuario Gráfico: La Razón de México

Acuario, esta semana debes consentirte y satisfacer tus deseos amatorios; guarda para después aquellos pendientes no esenciales, trabaja baja la ley del mínimo esfuerzo y centra tus capacidades en el placer carnal y el gran abanico de posibilidades que te puede brindar un encerrón con una o varias personas.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Horóscopos La Razón, Piscis Gráfico: La Razón de México

Piscis, la pandemia ha hecho que te aísles más del mundo, por lo que es necesario que empieces a socializar más. Evita prácticas COVIDiotas como ir a una fiesta o un bar como los del centro de la Ciudad de México y simplemente trata de iniciar conversaciones con gente con la que coincidas en espacios seguros, como un café o librería. Suena aburrido, sí, pero es preferible a la cloaca que son las aplicaciones de citas.