Horóscopo para la semana del 3 al 9 de mayo

Es tiempo, mis amados lectores de La Razón, que reciban una edición más de su Horóscopo Semanal, cortesía de su adorada chamana Madama Kan Lajuj: su preciada e imperdible guía de conocimiento astral para elegir la mejor estrategia para triunfar en la vida.

Inicia mayo y con ello ya vamos a la mitad del periodo dominado por el signo de Tauro, el apacible buey de tierra; un momento ideal para tomar decisiones con firmeza e intentar sobrevivir al calor, que apenas está iniciando. Adorados, he aquí todo lo que necesitas de las energías zodiacales a través del Horóscopo semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, esta semana la iniciaras desbordante de brillo y energías positivas que te harán lucir atractivo en extremo; aprovecha este boost de autoestima para conseguir aquellos favores que tanto necesitabas y, más importante, trabajar en tu amor propio e imagen personal. Eres un rey/reina y el cosmos lo sabe.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, la Tierra entra esta semana a la mitad de tu dominio cósmico, por lo cual te sentirás repleto de determinación e imparable. Es momento de que te aventures a realizar aquello que ronda tu mente y te ha interesado desde hace tiempo; hazlo con determinación, paciencia y prudencia, y verás que tendrás resultados positivos y un nuevo talento en tu arsenal.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, por algún motivo (el cual tú conoces a la perfección) el cosmos está confabulando en favor de tus energías amatorias, lo cual es maravilloso, pues si de por sí el resto de los signos encuentran complicado relacionarse contigo, la pandemia vino a empeorarlo. No dejes perder esta oportunidad y degusta por completo las vibraciones de la persona con la que estas manteniendo contacto.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, esta semana la conjunción Luna-Neptuno ocurrirá en tu casa de la fe, motivo por el cual te sentirás atraído hacia la idea de creer ciegamente en aquella persona por la cual sientes afecto. Querido, no te dejes cegar y abre bien los ojos, pues no todas las intenciones y palabras están hechas de miel y hay seres que buscarán aprovecharse de tu nobleza y emocionalidad.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, estás empezando a generar sentimientos hacia una persona con la que trabajas, y puede que estos seas recíprocos. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta la manera en que dicha relación amorosa puede afectar tu ambiente laboral. Puede que todo fluya como agua, o quizá se torne en una situación tóxica que te generará grandes problemas en tu centro laboral. Arriésgate o abstente.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, tu hermetismo y orden al momento de hacer y planear tus cosas están haciendo que te sientas estacado y que tus proyectos no fluyan. Es momento de que pienses fuera de la caja y busques resolver aquellas situaciones que se te están complicando a través de un camino que nunca creíste tomar. Será complicado, pero gratificante.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, para tu sorpresa podrás fortalecer tu relación de pareja (o amante) no recurriendo a prácticas trilladas y surgidas de supuestos “influencers del amor” que ves en TikTok, sino simplemente haciendo con tu persona especial cosas simples y utilitarias. Háblale a aquella persona y dile que le ayudarás con sus tareas del hogar o que la acompañarás a hacer sus compras. Verás que eso afianzará su lazo.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, es momento de que te tomes un respiro de tu tóxico ambiente laboral y centre tus energías, no en pelear con tus colegas, sino en mirar hacia tu interior y ver qué es lo mejor para ti. Puede que te hayan enseñado que el éxito equivale a dinero, hipoteca, carro y un trabajo corporativo; pero en realidad aquello es una idea muy neoliberal-aspiracional. Ve a aquello que te hace sentir pleno.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, temo informarte que aquella pequeña aventura tuya ha dejado de ser una especulación y un secreto; ahora es una anécdota de dominio público, chusca para los espectadores, pero que será el inicio de un desgastante conflicto entre tú y tu pareja. Tendrás que jugar tus mejores cartas para evitar las posibles represalias, y te recomiendo que cortes lazos con dicha persona.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, debes fortalecer tu relación en pareja, o entablar los lazos necesarios para iniciarla con tu pretendiente, no con cuestiones trilladas salidas de películas o “gurús de las redes” como regalos, subterfugios infantiles y “dándote a desear”. Usa el sentido común y apela hacia conocer a profundidad a dicha persona y entender sus necesidades y pretensiones. Si tras ello no se satisfacen mutuamente, que termine o no inicie: la vida sigue.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, el cosmos trabaja de maneras incomprensibles para los simples entes terrenales, motivo por el cual, por extraño que parezca, serás inspirado por una relación amorosa cercana a ti que se encuentra en un punto álgido de toxicidad. Indaga acerca de los motivos de dicho conflicto, ambas posturas, y en las dos historias encontrarás una pieza de conocimiento que te servirá para mejor en un ámbito de tu vida.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, esta semana será necesario que controles tus emociones, pues un desfogue en el lugar no indicado te podrá costar caro, ya sea en tu ámbito laboral, social, familiar o romántico. Para lograrlo exitosamente te recomiendo meditar al inicio y final de tu día, descubrir y aislar aquello que te está generando malestar y trabajarlo. Si cometes el error de explotar, y con ello generarte problemas, tu única opción será ir a terapia con un profesional.