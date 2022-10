House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 2?

Este domingo 23 de octubre se transmitió el último capítulo de la primera temporada de House of the Dragon la famosa precuela de Game of Thrones.

Tras el éxito de esta entrena HBO anunció que habrá una temporada 2 de la historia de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y los hijos de ambas.

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon comenzará a filmarse entre marzo y julio de 2023, por lo que se espera que los nuevos episodios lleguen a HBO en el 2024.

Esta segunda temporada será grabada en España principalmente en Cáceres, por lo que las grabaciones podrían verse retrasadas con los cambios climáticos.

Además se sabe que en la temporada 2 de House of the Dragon en el elenco seguirán Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole) y Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Para la tranquilidad de los fans de la saga, la historia de House of the Dragon ya está terminada por lo que, a diferencia de Game of Thrones, los guionistas no tendrán que hacer solos la continuación de la serie.