Huesera rompe con estereotipos de la maternidad

La directora Michelle Garza Cervera es una amante del cine de terror, género que considera le permite fusionar la cotidianidad de una manera simbólica y es precisamente lo que hace en Huesera, un terrorífico filme en el que rompe con los estereotipos de la maternidad y muestra las pérdidas que vive una mujer que decide convertirse en madre.

“El horror, sin duda, te permite poner foco como una lupa y ver lo que aparentemente ante la sociedad es normal, cuando en realidad uno por dentro puede estar sintiendo todo lo contrario, uno se puede sentir extraño u horrorizado con las imposiciones sociales. El horror me parece acertado para inspeccionar un personaje como el que propone Huesera”, comentó a La Razón Garza Cervera.

La cinta, que llega este jueves a la cartelera mexicana, sigue la historia de Valeria (Natalia Solián), quien sueña con ser madre y el día en que se entera de su embarazo, una entidad siniestra, la Huesera, comienza a acecharla poniendo en peligro su vida, y después de dar a luz, la de su bebé. Para combatir a este ser sobrenatural se sumergirá en la brujería urbana y se reencontrará con su pasado punk.

De esta manera, Garza Cervera, a través del terror, hace una metáfora de todo lo que pasa internamente una mujer cuando decide ser madre o no serlo.

“Todas las mujeres atravesamos por este proceso de decisión de ser o no madres, y de plantearnos un tipo de vida doméstica con familia, pasamos por ese tipo de cuestionamientos de manera interna, porque muchas veces no encontramos esos espacios para hablar, porque nos da miedo, nos asusta ser juzgadas o ser vistas como malas mujeres, cuando en realidad es humano pasar por esas emociones y pensamientos de miedo.

“Por ese motivo Huesera me removió mucho en lo personal, me fui dando cuenta de esos pensamientos y preocupaciones que tenía y que faltan espacios para hablar libremente de esto”, manifestó la cineasta mexicana.

Garza Cervera señaló que el hecho de que una mujer se detenga a pensar en las pérdidas que vive al convertirse en madre no significa que no ame a su hijo o hija o que no esté feliz, pues la maternidad tiene que ser vista lejos del arquetipo tradicional. En el filme, la cineasta lo refleja al extremo con el terror.

“Es importante voltear a ver el proceso que ellas atraviesan y darles ese espacio de lo que están sintiendo; justo el silencio es lo que provoca la violencia o situaciones horríficas, realmente podernos expresar en nuestros hogares creo que es bastante liberador para todos, no sólo para las mujeres”, compartió.

En Huesera, ópera prima de Garza Cervera, hay dos elementos simbólicos muy representativos, los huesos que se quiebran, los cuales representan la ruptura que vive la protagonista; y lo arácnido, como reflejo de la maternidad.

“Lo arácnido está inspirado en una escultora francesa Louise Bourgeois, quien compara mucho a las arañas con la maternidad, por su forma de casa y a la vez de cárcel, por sus capacidades de tejer para procrear, pero a la vez de ser depredadora, me pareció bastante simbólico para la película”, detalló.

La presencia de las curanderas también es otro aspecto que la realizadora incorporó para introducirse en el mundo femenino y su relación con la naturaleza.

“Me llamaron la atención estas mujeres que han sido capaces de liberarse y curarse a sí mismas y curarse entre ellas, eso me importaba porque quería darle esa cobija al personaje de Valeria, que entra a este mundo de mujeres, que podría ser intimidante o catalogado como malvado, como todo lo que se refiere a las brujas, cuando en realidad las curanderas son mujeres que están conectadas con su intuición”, contó Michelle Garza Cervera, quien próximamente estrenará el capítulo “La Mano”, que forma parte del reboot de La hora marcada, serie conformada por nueve episodios.



· Dirección: Michelle Garza Cervera

· Fotografía: Nur Rubio Sherwell

· País: México-Perú

· Elenco: Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Sonia Couoh y Aída López, entre otros. Huesera