Influencer Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, sufre acoso de 6 sujetos y entra en pánico (VIDEO)

Lylo Fa, influencer y esposa de Rommel Pacheco, denunció en sus redes sociales que sufrió acoso en la calle por parte de un grupo de seis hombres.

La influencer de belleza publicó un video en el que contó que todo sucedió cuando salió del gimnasio en Mérida. Señaló que un automóvil con seis trabajadores se le emparejó y empezaron a chiflarle.

Lylo Fa dijo que por el pánico tiró el café que tenía en la mano, pero que pudo controlarse porque estaba cerca del gimnasio.

“Se me acerca este carro, se me empieza a pegar, bajan la velocidad, obviamente como están en manada, estos animales, porque no hay otra forma de referirse a ellos, se te empiezan a decir cosas, empiezan como a querer bajar de la camioneta, te están chiflando”, contó la esposa de Rommel Pacheco.

Lylo Fa se mostró afectada al compartir que sufrió acoso callejero, ya que indicó que tiene que aprender a vivir con ese miedo y normalizar este tipo de situaciones porque no hay manera de hacer entender a la gente que no está bien el acoso.

Pidió educar mejor a las nuevas generaciones de hombres para evitar que en un futuro las mujeres pasen por lo que ella pasó hoy.

Lylo Fa estuvo al borde del llanto, tras narrar su experiencia.