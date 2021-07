Jim Morrison: recuerda al "Rey Lagarto" a 50 años de su muerte con los éxitos de The Doors

Hoy, 3 de julio, se cumplen 50 años de que Jim Morrison, líder de la legendaria banda The Doors y uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, ingresara permanentemente al “Club de los 27”, al fallecer cuando su carrera se encontraba en pleno clímax y en circunstancias que hoy todavía son motivo de mitos y especulaciones.

El “Rey Lagarto” fue la personificación de la rebelión de la contracultura hippie. Su muerte está envuelta en el misterio, pues se cree que fue a causa de una sobredosis de heroína, un suicidio o hasta que fue asesinado, pero oficialmente se dictó que fue un paro cardiaco, pese a que no se le realizó una autopsia.

Para recordar su vida obra y legado, te presentamos el Top 10 de las canciones más emblemáticas de The Doors.

10: “The End”

Álbum: The Doors

Año: 1966

En una entrevista, Morrison dijo del tema: “cada vez que la escucho, significa algo más para mí. Realmente no sé lo que estaba tratando de decir. Comenzó como una simple canción de despedida ... Probablemente sólo para una niña, pero pude ver cómo podría ser un adiós a una especie de infancia”. También es famosa por aparecer al inicio del clásico filme “Apocalypse Now”, cuya versión fue mezclada especialmente para la cinta de Francis Ford Coppola.

9: “L. A. Woman”

Álbum: “L. A. Woman”

Año: 1971

En el puente de la canción, una de las últimas que Morrison grabó antes de morir, el Rey Lagarto repite la frase "Mr. Mojo Risin", que es un anagrama de su nombre. En 1985, 14 años después del deceso del cantante, el tecladista de The Doors, Ray Manzarek, dirigió el video del tema.

8: “Love Me Two Times”

Álbum: Strange Days

Año: 1967

Durante su lanzamiento fue considerada como algo arriesgado para transmitirse en radio por ser “demasiado controvertida”, inclusive fue prohibida en New Haven, Connecticut. De acuerdo con la banda, el tema habla acerca de un soldado en su último día con su novia antes de embarcarse a la Guerra de Vietnam.

7: “Touch me”

Álbum: The Soft Parade

Año: 1968

Fue escrita por Robby Krieger, el guitarrista de la banda y en ella destaca el uso de metales de viento y el solo del saxofonista Curtis Amy. Tras su lanzamiento alcanzó el Top 3 del Billboard Hot 100.

6: “The Crystal Ship”

Álbum: The Doors

Año: 1967

Se trata del Lado-B de “Light My Fire” y Morrison se la compuso a Mary Werbelow, su primera novia seria —poco después de que terminaron— como una canción de despedida. Esto lo aclaró el baterista de The Doors, John Densmore, después de que Los Angeles Times publicara que el tema era acerca de la metanfetamina.

5: “People Are Strange”

Álbum: Strage Days

Año: 1967

John Densmore escribió en su libro "Riders on the Storm" que, durante el proceso de composición del tema, él y Robby Krieger, quienes eran compañeros de cuarto, fueron visitados por Morrison, quien parecía estar "profundamente deprimido", razón por la cual le dijeron que fueran a pasear por Laurel Canyon, en Hollywood, lo cual hizo que el “Poeta del Caos” se pusiera eufórico e ideara las primeras letras de la canción.

4: “Break on Through (The Other Side)”

Álbum: The Doors

Año: 1967

Fue el primer sencillo de The Doors; la disquera Elektra había censurado la parte de la canción que dice “she gets high”, por su connotación a las drogas, por lo que en la primera versión del disco en esa parte se escucha un soplido. El tema ha aparecido en producciones como “Forrest Gump”, “Deliver Us From The Evil” y “Minions”.

3: “Roadhouse Blues”

Álbum: “Morrison Hotel”

Año: 1970

La letra fue escrita por Morrison y fue lanzada como el Lado-B de “You Make Me Real”. Durante su grabación, el productor Paul A. Rotchild le insistió al Rey Lagarto diversas tomas en la grabación pues, aparentemente, estaba tan intoxicado que sólo repetía la frase “Money beats soul every time”.

2: “Light My Fire”

Álbum: “The Doors”

Año: 1967

La canción habla de una pareja llegando alto, tanto en el consumo de drogas como sexualmente, por ello, cuando la banda la iba a presentar en el programa de Ed Sullivan, se pidió a la banda que modificaran esa parte de la letra, a lo cual habían accedido, pero durante el show Morrison lo ignoró.

1: “Riders of the Storm”

Álbum: “L. A. Woman”

Año: 1971

Es la canción de la banda más escuchada en Spotify, con 186.3 millones de oyentes mensuales; está inspirada por "(Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend", tema escrito por Stan Jones. Parte de la letra se inspiró en el asesino Billy Cook, especialmente en la línea "There's a killer on the road". Fue la última canción que los cuatro miembros originales de The Doors grabaron juntos y la última en la vida de Morrison.