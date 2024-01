Juan Osorio revela que se v a casar con su novia 38 años menor: 'el resto de mis días con ella'

Tal parece ser que Eva Daniela, la novia 38 años menor de Juan Osorio, logró amarrarlo y va a disfrutar como nunca antes de todo el patrimonio del productor, pues el padre de Emilio reveló que se va a casar con la actriz.

Cabe recordar que cuando Juna Osorio dio a conocer su romance con Eva Daniela fue severamente criticado, pues afirmaron que podría ser el abuelo de la actriz y además afirmaron que a kilómetros de distancia se veía que ella solo estaba con el productor por su dinero, pues el señor no es nada agraciado, pero sí tiene poder dentro de su televisora.

“Qué bonito, don Osorio y su hija disfrutando”, “Romeo y su nieta”, “Que bonita está tu hija”, “Quién va a creer eso”, “Que lindo el señor Osorio con su hija o nieta...bellos”, “abuelo y nieta” y “debe ser una muy buena actriz para ocultar su asco cuando lo besa” y “las chichifas cada día se los agarran más pendejos, qué ejemplo a seguir”.

Ahora, en entrevista con la prensa, Juan Osorio reveló que sí tiene los deseos de casarse con Eva Daniela, quien, pese a ser actriz, no ha participado recientemente en algún proyecto televisivo.

"Me encanta, siempre he sido abierto con mis cosas. Lo personal es bonito, eres una persona pública, no tienes porqué cegarte y dar la cara, pero estoy en un proceso bien bonito. Yo creo que, dentro de mi trabajo, este amor y este cariño que tengo por Dany, es una mujer muy linda y maravillosa", dijo el papá de Emilio Osorio y ex de Niurka.

Tras ello, Juan Osorio confesó que sí quiere casarse con su novia 38 años menor, quien para nada está con él por dinero ni para conseguir papeles en telenovelas.

"Yo creo que sí voy a formalizar la relación, tengo muchas ganas y lo estoy planeando todo", dijo el señor todo ilusionado.

"Estamos en un proceso de planear y de sorprenderla a ella, pero de este corazón y esta mente sí está. Estoy tan convencido y tan enamorado y valoro tanto a la familia de Dany, a Dany, el cariño que me han dado y lo he platicado con mis hijos. Yo creo que es la pareja con la que voy a terminar los días de mi vida", finalizó el señor romántico.