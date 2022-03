Kalimba confiesa que no quería estar en ¿Quién es la Máscara?

Kalimba acaba de emitir una serie de fuertes declaraciones, pues confesó que no quería participar en “¿Quién es la máscara?”, reality del cual ganó en la tercera temporada.

Cabe recordar que en “¿Quién es la máscara?” Kalimba interpretó a Apache, carismático personaje que lo llevó a triunfar en la tercera temporada.

En entrevista con el programa de “Monte & Joe”, Kalimba habló, además de sus proyectos actuales, de su paso por “¿Quién es la máscara?” y señaló que previo a ello tenía decidido no participar en más programas de ese tipo.

"Yo había decidido no volver a participar en realities honestamente, y menos como participante. Lo digo como tal, como jurado todavía lo podría pensar o como coach, pero como participante definitivamente no", dijo.

No obstante, todo cambió cuando Miguel Ángel Fox, productor de “¿Quién es la Máscara?” le hizo la propuesta de ser Apache.

"No había visto 'la máscara', las primeras dos temporadas, cuando se acerca el agente de Fox y luego se acerca él a platicarme, y me dice, por favor dame la oportunidad de platicarte de qué se trata y descubro que no es un programa donde compites en talento", narró Kalimba.

Finalmente, el artista afirmó que se enamoró de Apache: "lo de Apache fue una maravilla, gané 'la máscara' pero fue muy bonito, yo creo que ganó el personaje, que tiene una gran parte de mi corazón".

