Karely Ruiz revela que pensó en quitarse la vida por bullying en redes: "Me humillaron feo"

Karely Ruiz es una de las mexicanas más famosas actualmente por su espectacular figura, sin embargo, no siempre fue la mujer que es ahora, ya que confesó que tuvo una época en la que la pasó mal y estuvo a punto de quitarse la vida por el bullying de Internet.

La modelo de OnlyFans, a través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje en el que recordó que ha pasado por momentos difíciles tras los duros comentarios de la gente, sin embargo, la influencer mencionó que ha sabido salir adelante.

Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa y saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pasé mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a Dios no lo hice Karely Ruiz

Mensaje de Karely Ruiz Foto: Especial

“No vale la pena tomarle importancia a malos comentarios, es mejor salir adelante, así, por más duro que sea la situación. Y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo aquí ando triunfando bebé”, mencionó Karely Ruiz.

Karely Ruiz habla de las amistades convenencieras

En otro mensaje, Karley Ruiz hizo referencia a las falsas amistades con las que se ha encontrado, ya que recientemente dio a conocer que alguien cercano le robó en su propia casa.

“Y estos últimos meses me ha tocado gente muy mal agradecida que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron mal de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo pende… los ayude. Pero a esa gente le va mal, ya que uno hace las cosas de corazón. Pero saben que perdieron una amistad sincera porque yo sé valorar a las personas. Pero me toca ser igual de mier… que todos”, dijo.