Kelly Osbourne impacta con su nueva cara y rompe el silencio ¿Confesó que se operó?

Kelly Osbourne, hija del legendario Ozzy Osbourne, se volvió viral luego de que sorprendió a sus fans con una cara muy distinta que a que tenía hace algunos años, y por aclarar si se operó o no para lograr su espectacular imagen.

Es conocido que por años Kelly Osbourne lidió con problemas de peso, por lo que se sometió a una cirugía de banda gástrica.

Tras ello sorprendió con su cambio físico, por lo que personas le han restado mérito y han asegurado que logró su espectacular imagen sólo gracias a las cirugías plásticas.

Kelly Osbourne revela la verdad

Fue por ello que la famosa, harta de señalamientos como esos, decidió ponerle un fin a esos rumores.

“Acabemos con estos estúpidos rumores ¿No pueden simplemente estar feliz por mí?”, fue lo primero que dijo en su Instagram.

El mensaje fue acompañado por un video en el que Kelly habla de las críticas que ha recibido.

“No me he sometido a una cirugía plástica”, dijo.

Pero reconoció que sí se ha sometido a procedimientos como inyectarse los labios, frente y mandíbula.