Las Estrellas Bailan en Hoy: Así fue el debut de Raúl Sandoval y Claudia Troyo (VIDEO)

Raúl Sandoval y Claudia Troyo llegaron al escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy para pelear por un lugar en el reality show matutino.

El exAcadémico Raúl Sandoval y la actriz Claudia Troyo presentaron una coreografía con muchas cargadas, sin embargo, no pudieron ejecutarlas de manera correcta, algo que no le gustó a los jueces del programa.

Por su parte Andrea Legarreta fue la más tierna y le pareció muy cómica la presentación de la pareja, les puso 7 de calificación.

Latin Lover fue un poco más estricto y le pidió a Claudia Troyo confiar en su compañero de baile y avenarse a hacer las cargadas sin miedo.

Finalmente, Lolita Cortés, la juez de hierro, no se tentó el corazón para lanzarse con una dura crítica contra la pareja. A Raúl Sandoval le pidió que mejor se dedique a cantar, por lo que el ex Académico no perdió la oportunidad para dedicarle Las Mañanitas a las mamás de México en su día.

Mientras que a Claudia Troyo, Lolita Cortés la calificó de bailar muy “tiesa”, así que la juez les dio un cero de calificación.

Lolita Cortés aseguró que el baile de Raúl Sandoval y Claudia Troyo fue tan desastroso que, incluso, Michelle Vieth baila mejor, considerando que la actriz fue la más reciente eliminada del reality show matutino.