Linda Evangelista muestra por primera vez su rostro desfigurado tras tratamiento estético (FOTOS)

La supermodelo Linda Evangelista decidió por primera vez mostrar su rostro “desfigurado”, tras haberse sometido a un tratamiento estético que le cambió la cara.

Linda Evangelista ofreció una entrevista exclusiva para la revista People en la que recordó cómo fue la tragedia que la llevó a desfigurarle el rostro.

Así fue el calvario que vivió Linda Evangelista

La supermodelo contó a la publicación que decidió salir a la vida pública luego de que pasó por depresión al verse con la cara transformada.

"Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. Ya no puedo vivir así, escondida y avergonzada. Simplemente no podría vivir más con este dolor. Estoy dispuesta a hablar finalmente", contó entre lágrimas Linda Evangelista.

“He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito”, contó la supermodelo a la publicación.

El CoolSculpting es un tratamiento que se basa en la criolipólisis: se coloca un rollo de grasa entre dos hielos a una temperatura bajo cero para eliminarla. Sin embargo, en el caso de la modelo, en lugar de eliminarla le aumentó la grasa.

Así quedó Linda Evangelista Foto: Especial

Linda señaló que la clínica en donde se realizó el tratamiento se ofreció a pagar la liposucción con tal de que el asunto fuera confidencial, pero la modelo se negó a aceptarlo.

La supermodelo mostró a la revista cómo quedaron su cara y sus piernas tras el tratamiento estético.

"Espero poder deshacerme de algo de la vergüenza y ayudar a otras personas que están en la misma situación que yo. Ese es mi objetivo", concluyó la modelo.

KR