Maluma presenta su disco "The love & sex tape" en el Edomex (FOTOS)

El reguetonero Maluma presentó la noche de este jueves, en un hotel del Estado de México, su nueva producción discográfica "The love & sex tape" señalando que eligió México como sede porque es un país que significa mucho para su carrera. "Soy lo que soy gracias a México y al cariño que me ha brindado durante todos los años de mi carrera", dijo el intérprete de "Hawái" .

Maluma comentó que es un gran admirador de Vicente Fernández y amigo de la familia: "Tengo la oportunidad y el honor de ser amigo de la familia Fernández y tuve la oportunidad de cantar en Guadalajara en la arena de Vicente y soy lo que soy gracias a Vicente y a la cultura mexicana. Lo he escuchado desde que soy un niño".

Maluma Lulú Urdapilleta

Agregó que le hubiera gustado colaborar con el Charro de Huentitán: "Lo único que me faltó fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso".

El reguetonero también presentó el video musical del tema "Nos comemos vivos", canción en la que colabora con el puertorriqueño Chencho Corleone.

Maluma Lulú Urdapilleta

¿Qué dijo Maluma de la candente foto que subió a Instagram?

Sobre una imagen que posteó en su cuenta de Instagram en la que posa desnudo mientras una mujer lo abraza, el cantante comentó que se trata de una amiga con la que aprovechó para tomarse la foto y que es algo normal que forma parte de la vida.

Cuando un reportero le cuestionó si acostumbraba a tener sexo varias veces a la semana, Maluma respondió: “Diario, hay que hacerlo todos los días, eso es vitalidad, eso es vida”.

Maluma Instagram Maluma

¿Qué comentó Maluma de Christian Nodal y J Balvin?

Sobre el conflicto entre Christian Nodal y J Balvin el intérprete de “Sobrio” opinó: “Ellos como unos caballeros maduros tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la juventud. Esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus problemas delante de la gente, así que muy inteligente y muy maduro de ellos que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hacerlo públicamente”.

Este viernes Maluma se presenta en la Ciudad de México para deleitar a los fans en el Palacio de los Deportes con un show que promete ser memorable.

Maluma Lulu Urdapilleta

JVR/AG