Mesoamérica llega a serie animada

A raíz de una crisis de identidad que sufrió la creadora Sofía Alexander cuando se mudó a Estados Unidos nació Onyx Equinox, primera serie animada inspirada en las culturas mesoamericanas, con la cual le hace “una carta de amor a México”. Proyecto con el que espera inspirar a otros connacionales para contar historias relacionadas con las raíces de nuestro país y, al mismo tiempo, ensalzar la importancia que tuvieron los mayas, los olmecas y los mexicas.

“No quería dar enfoque a una sola cultura, ya que muchas se desconocen en general, y siguen vivas el día de hoy. Todas las culturas y sus ciudades están respectivamente representadas tan precisas como fue posible”, destacó en entrevista con La Razón Sofía Alexander, la mente detrás de la serie de 12 capítulos que puede verse en Crunchyroll.

Las representaciones visuales, ¿cómo se concibieron? Además de investigar y consultar con una antropóloga y arqueóloga, fue también tratar de traducir las imágenes de los códices en una figura más tridimensional. Si bien uno puede acceder a instituciones como el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), hay muchas cosas que todavía no encontraba allí. Con la ayuda del director de arte, nos pusimos a reinterpretar los símbolos y los glifos.

Espero que Onyx Equinox sea uno de los primeros pasos que le abra la puerta a muchas otras historias, basadas en el México mesoamericano, para en verdad compartir y enseñarle al mundo lo hermoso que es nuestro país

Sofía Alexander, Creadora de la serie

¿Se retomaron fuentes históricas y de la cultura popular para la serie? Definitivamente tomé inspiración no sólo del anime, sino de videojuegos, y de mi infancia, cuando iba con mi familia a las zonas arqueológicas. Onyx Equinox tiene un formato similar al de videojuegos, ya que un héroe sale al gran mundo y debe explorar varios templos para hacerse más fuerte o derrotar enemigos. Usé los códices y mezclé la cultura más contemporánea como el Día de Muertos, que tiene raíces mesoamericanas.

¿Cuál considera que es la importancia de mostrar la mitología en los medios creativos audiovisuales? Quería darle algo a los mexicanos con lo que pudieran identificarse. La mayoría del contenido que consumimos es hecho y relatado por extranjeros. Ése es el problema. Por eso existen varios estereotipos del mexicano y los indígenas. Las historias mesoamericanas siempre han sido contadas por los que tienen los recursos y el poder.

Escena de Onyx Equinox Foto Cortesía: Crunchyroll

¿Por qué enfocar la historia para un público adulto? Por los temas de enfermedad mental, lo sangrienta que es e ideación del suicidio. No quería limitarme. Puede ser difícil entender que la sangre es algo que hace que el mundo de Onyx Equinox siga existiendo, este aspecto se basa en las mismas culturas. Es algo que intentamos manejar con la mayor delicadeza y dignidad posible. Es una historia violenta, pero el corazón de la serie es realmente ver a Izel crecer, y pasar de no querer vivir y odiar a la humanidad y no importarle si otros mueren, a ver las cosas de manera diferente.

¿Cree que Onyx Equinox desencadene un boom de producciones basadas en el México prehispánico? ¡Espero que sí! Los mexicanos tenemos mucho que compartir con el mundo. Espero que Onyx Equinox sea uno de los primeros pasos que le abra la puerta a muchas otras historias mexicanas, basadas en nuestro pasado mesoamericano, para compartir y enseñarle al mundo lo hermoso que es nuestro país. No tenemos que ir a Europa o Estados Unidos, o cualquier otra parte del mundo, para ver algo increíble. Lo tenemos en nuestro propio país. Debemos estar muy orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, y espero que este anime les enseñe que podemos contar nuestras historias.