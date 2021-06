México proyecta filmes de Cannes

El Festival de Cannes enciende motores para su principal fiesta que, por la pandemia, canceló en 2020; en esta ocasión incluye a México en la lista de naciones donde se proyectarán al menos una veintena de filmes para el sector de la industria, productores, distribuidores y exhibidores, que por razones de la contingencia sanitaria no puedan viajar a Francia, pero que sí estén presentes a través del Marché du Film de Cannes.

“La idea es convocar en un mismo lugar a compradores, distribuidores, directores de festivales, agentes de ventas, plataformas para dar a conocer toda la programación que se ha producido en el año para poder llevar las películas a todo el mundo, acercar lo mejor del cine”, dijo el productor y director Daniel de la Vega.

Cannes, en cuya edición las cintas más esperadas son las de Paul Verhoeven y Wes Anderson, tomó esta decisión debido a la importancia de los festivales que se celebran en México como el de Morelia o el de Guanajuato.

Entre los filmes a proyectar destacan Bendetta, de Paul Verhoeven, que compite este año por la Palma de Oro; JFK Revisited: Through the Looking Glass, de Oliver Stone; y La Traviata, de Yohan Manca. .

Desde 1959, el Marché du Film siempre ha sido presencial, pero el año anterior se llevó a cabo de manera digital por la crisis sanitaria del Covid-19.

Este 2021, el Festival de Cannes se adapta a los nuevos tiempos y se hará de manera híbrida (presencial y virtual) para acercar el mercado de la industria a todos los países que están confinados. De esta forma pueden acceder a lo mejor del cine sin necesidad de viajar a Francia. La proyección de los largometrajes se realizará casi a la par del encuentro, entre el 6 y el 15 de junio en la Ciudad de México en Cinépolis Diana.