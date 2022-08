Mónica Castañeda llora la muerte de su hermana: "No me despedí"

Mónica Castañeda, conductora de “Ventaneando”, está devastada por la muerte de su hermana, pues, aunque ya tiene tiempo que ocurrió, aún le duele no haber podido despedirse de ella.

En entrevista con Mónica Garza, Mónica Castañeda se abrió y habló sobre la trágica muerte de su hermana, a consecuencia de complicaciones del lupus, la cual sucedió cuando la conductora tenía 14 años.

“siempre nos llevamos bien, pero empezamos a tener una relación de complicidad de adolescentes”, lamentó la famosa.

“(El lupus es) Un padecimiento relacionado con hinchazón en el cuerpo en abril y fallece en mayo. Fue muy sorpresivo para toda la familia, sobre todo en un punto donde creo que mis papás… Mi hermana empezó a tener cambios físicos muy drásticos, entonces para mis papás era muy duro que viera a mi hermana en esa forma y mis visitas a mi hermana empezaron a ser cada 8 días, sábados y domingos”, abundó.

“En ese momento el lupus era una enfermedad que no se diagnosticaba tan fácilmente. Entonces, en un principio mi hermana empieza con problemas en riñones, le hacen una diálisis y su cuerpo seguía hinchándose, y empezó a amoratarse. Yo entraba y, aunque escuchaba qué sucedía, sentía que tenía la responsabilidad con ella de no hablar de la enfermedad”, abundó.

Mónica Castañeda recordó el amargó día en el que su hermana murió: “el día en que a mí me dan la noticia, me dijeron ‘Vamos a ver a Pili’. Cuando yo me doy cuenta que ya no íbamos al hospital sino a casa de los abuelos, le pregunté a mi prima y me dijo: ‘Porque allá está tu mamá’. Cuando llegué y vi bajar a una de mis tías, dije: ‘Esto no está bien’. Me acuerdo la sensación del hormigueo de las manos. Y ahí fue cuando mi tía y mi prima me dan la noticia: ‘Pili murió’”.

“Estaba segura que la iba a ver a la siguiente semana, entonces nunca le dije ‘Te quiero’”, remarcó devastada.

Finalmente, Mónica Castañeda dijo, ahogada por sus lágrimas: “no puedo decir que ya me haya despedido porque no me quiero despedir de ella. Es alguien a quien extraño profundamente porque tengo muchas amigas que me han visto llorar y reír”.