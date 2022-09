Muere Jorge Fons el gran cronista de la sociedad mexicana

El realizador mexicano Jorge Fons en 2020 le confesó al cineasta Armando Casas que para él “el cine no está hecho para que pienses dentro de la sala, está hecho para que veas la vida y te conmuevas, y ya luego te pondrás a pensar”. Bajo esa premisa legó una filmografía en la que retrató al México desigual y violento, a la sociedad de nuestro país y a la podredumbre, ya sea del sistema de justicia o de la clase política, en películas como Rojo amanecer, Los albañiles, Caridad, El atentado o El callejón de los milagros.

Por ese motivo, la madrugada de ayer su muerte a los 83 años de edad conmocionó en el país. Internautas incluso trataron de metaforizar señalando que el deceso del cineasta había sido una pérdida tan fuerte que por eso la tierra se cimbró con un temblor de 6.9 grados y despertó a los mexicanos que salieron de su casa asustados ante el temor de una catástrofe.

El crítico de cine Rafael Aviña, uno de los mayores estudiosos de la obra fílmica de Fons, consideró que con el fallecimiento del realizador “se va una época. Un cine social que destacaba las abismales diferencias económicas, la represión política y la contracultura de los años sesenta y setenta”, apuntó a La Razón.

Mandar un abrazo a los familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros, visitándonos con otros cineastas, el 17 de mayo. Es recordado por la cinta Rojo amanecer, que muchos vimos sobre el 68 y El callejón de los milagros. Un abrazo a los familiares, a los amigos y a los cineastas

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Mientras que Gerardo Gil resaltó, que si bien, el cineasta no cuenta con una filmografía tan extensa, las películas que hizo son fundamentales para la historia del séptimo arte mexicano. “Es relevante por las historias que contó, por la agudeza con la que retrataba a la sociedad mexicana y el contexto histórico que actualizaba”, comentó a este diario.

El director de cine, quien se formó en el teatro con maestros como el gran dramaturgo Enrique Ruelas, actuó y dirigió montajes, pero tiempo después decidió dedicar su vida al cine. Fue parte de la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, donde tuvo como profesor a nada menos que figuras como el escritor Gabriel García Márquez.

Gerardo Gil lo destacó como parte de una generación que le dio un realce al cine mexicano en una época en que estaba ya muy lejana la Época de Oro.

Se va un gran cineasta, de los que se atrevieron a mostrar un mundo que parecía invisible y poner en pantalla las realidades que permanecían silenciadas. Gracias por tu obra, descansa en paz, maestro Jorge Fons. Mando un abrazo fraterno a toda su familia

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura

“Pertenece a una generación de directores que le da una esperanza al cine mexicano cuando está en una crisis. Hacían un cine mucho más comprometido, de un contenido social indudable; por ejemplo, Caridad es una crítica tremenda a las buenas conciencias, pasando por trabajos como El callejón de los milagros, donde hace una radiografía social de nuestro país”.

Para el crítico de cine esa generación que formó parte del Nuevo Cine Mexicano y de la que fue parte Fons, fue el antecedente de cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Carlos Carrera.

“Hacen algo diferente en un una industria comercial que avasalla con churros; es un cine muy importante el que ellos inician; llegaron a ser formadores de una generación posterior de gente como Cuarón, Del Toro, Carlos Carrera”, apuntó.

Anoche falleció el maestro Jorge Fons y muchos momentos de su cine y conversaciones sostenidas con él me vienen a la mente. Ambas cosas las considero un privilegio porque era un hombre sabio, entrañable, amoroso y realista... como sus películas

Roberto Fiesco, Productor y director de cine

La primera cinta que catapultó a Jorge Fon fue Los albañiles (1976), una adaptación de la novela homónima de Vicente Leñero que le valió el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Un filme en el que además de retratar las desigualdades económicas de México e injusticias, es una muestra de la importancia que tenía para Fons el trabajo de los actores, por su formación en teatro.

En dicha cinta las actuaciones de Ignacio López Tarso (Jesús), Katy Jurado (Josefina) y Adalberto Martínez “Resortes” (El Patotas) fueron aclamadas. El papel de “Resortes”, quien ya tenía una consolidada carrera en el género de la comedia, se considera que es su mejor personificación en una cinta de drama.

Ha muerto un grande. Cineasta extraordinario, hombre, amigo, compañero amable, íntegro, generoso, excepcional Jorge Fons nos mostró con su obra el rostro de México y nos iluminó con su ejemplo. A Elvia su esposa, a sus hijos, amigos y compañeros, les abrazo con mucho cariño

Epigmenio Ibarra, Productor

En Rojo Amanecer, Fons se enfrentó a la censura para abordar de una manera diferente la matanza del 2 de octubre de 1968, en una época en la que los filmes pasaban por el visto bueno del Presidente, a través de Radio Televisión y Cinematografía. Con el guion de Xavier Robles y las actuaciones de Héctor Bonilla, María Rojo, Roberto Sosa, Demián y Bruno Bichir y Eduardo Palomo, el largometraje se rodó de manera clandestina y con un bajo presupuesto. La historia abordaba la tragedia, pero desde la perspectiva de una familia y todo acontecía en el departamento de ésta .

“Rojo amanecer sí pasó por la tijera de la censura, cortaron algunas escenas que involucraban a militares, desde la más alta cúpula del poder se pidió que no aparecieran estas escenas, esta película tiene un gran valor no sólo por el hecho histórico que retrata, que no es la única, en un momento en que el sistema no está tan abierto”, resaltó Gil.

Jorge Fons nos propuso un cine de ruptura, crítico y social, que ahora nos es más necesario que nunca, en películas como Los albañiles y Rojo amanecer y muchas más. Abrazamos a su familia, a sus amigos. Gracias por tu legado, Jorge, por enseñarnos formas de resistencia

IMCINE

Por cintas como Rojo amanecer, TV UNAM destacó ayer la manera en que Fons “desafió la forma tradicional de hacer cine en México, transgredió los esquemas y enfrentó la censura”, por eso, el mejor homenaje que se le puede hacer tras su fallecimiento es recordar a través de sus largometrajes “la importancia de alzar la voz”, porque sí, se ha ido una era.

Fe, esperanza y caridad

Está compuesta de tres capítulos: Fe, dirigida por Alberto Bojórquez; Esperanza, de Alberto Alcoriza; y Caridad de Jorge Fons. Destaca por mostrar de manera vigorosa el talento de los cineastas mexicanos en los años 70. Caridad fue protagonizada por Katy Jurado, Julio Aldama y Pancho Córdova.

Los albañiles

Estrenada en 1976 y basada en la novela del periodista y escritor Vicente Leñero, esta película narra los hechos de la muerte de don Jesús, jefe de un puñado de albañiles que trabajan en una constructora. El largometraje es protagonizado por Ignacio López Tarso, Katy Jurado, José Alonso, Salvador Sánchez y Alberto Martínez, mejor conocido como “Resortes”.

El callejón de los milagros

Fue estrenada en 1995 y protagonizada por Ernesto Gómez Cruz, Margarita Sanza, María Rojo, Bruno Bichir y Delia Casanova, además de que introdujo a la actriz Salma Hayek en el mundo del cine. La historia es narrada desde tres enfoques diferentes: El de don Rutilio, personaje interpretado por Gómez Cruz; Alma, el personaje de Hayeck; y Susanita, con Margarita Sanz. Retrata la cultura popular de la CDMX.

Rojo amanecer

Uno de los largometrajes más polémicos en la historia del cine nacional por ser víctima de censura por parte del Gobierno mexicano, pues tocaba un tema incómodo para las autoridades: La matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. La cinta fue producida por Héctor Bonilla, filmada en 1989, en la clandestinidad, y estrenada el 17 de octubre de 1990, pero con un par de escenas cortadas, para no manchar el nombre de algunas instituciones gubernamentales.

El atentado

Filme histórico ambientado a finales del siglo XIX y estrenado en 2010, basado en la novela El expediente del atentado, de Álvaro Uribe. La historia narra el intento de asesinato que sufrió Porfirio Díaz en 1897 y es protagonizada por José María Yazpik, Daniel Giménez Cacho, Irene Azuela, Julio Bracho y Arturo Beristáin. Asimismo, el rodaje contó con la participación de 100 cadetes del Heroico Colegio Militar.

